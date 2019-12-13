أسباب وأعراض آلام الكلى وكيفية علاجها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الكليتان تقعان في الجزء الخلفي من البطن وأسفل القفص الصدري بشكل مباشر، ولهذا عند الإصابة بالمشكلات في الكلى فإن الألم يتركز في الجانبين أو في منطقة منتصف الظهر، ولهذا يكون من الصعب التفريق بين ألم الظهر وألم الكلى، كما أن الألم في الجانبين معا قد يدل على إصابة إحدى الكليتين بالمشكلات المسببة للألم وليس بالضرورة كليهما، وفيما يلي نتعرف على أسباب ألم الكلى وأعراضه وكيفية علاجه..





أسباب آلام الكلى:

يتم تحديد أسباب آلام الكلى من خلال إجراء الفحوصات والاختبارات المعملية، والتي قد توضح السبب والذي قد يشمل ما يلي..

الإصابة بالحصوات.

التهابات المسالك البولية.

التهابات بالكلى.

الإصابة بسرطان الكلى.

حدوث تجلط بالدم الوريدي في الكلى.

الضغط على الكلى والذي من الممكن أن يكون ناتجا عن الإصابة بالورم.

تعاطي المخدرات والسموم، والذي يؤثر على الكلى بشكل كبير.

تناول الأدوية بشكل مفرط يعرض الكليتين للكثير من المخاطر.

قد يكون ألم الكلى نتيجة الحمل لدى المرأة.

الإصابة بالنزيف في إحدى الكليتين.





أعراض وعلامات الخطر لآلام الكلى:

الألم بالظهر والجانبين.

وجود دم بالبول.

الشعور بالدوخة.

الإصابة بالإمساك والإسهال.

الشعور بالغثيان والقيء.

ارتفاع درجة الحرارة والإصابة بالحمى.

وجود طفح جلدي.

الشعور بالبرد.

عسر التبول.

ارتفاع ضغط الدم.

الإصابة بتورم اليدين والقدمين.

وجود انتفاخ حول منطقة العين.

ضيق في التنفس.

الشعور ببرودة الجسم.

وجود رائحة كريهة للفم.





كيفية علاج آلام الكلى والحفاظ عليها: