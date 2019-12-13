أسباب الغازات لدى الرضع والأطفال وطرق التخلص منها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من أكثر المشكلات التي تواجه الأمهات هي المغص والغازات لدى الأطفال، والتي تجعل الطفل الرضيع أو الأطفال الصغار يبكون لفترات طويلة مع عدم النوم بشكل جيد، وهذا يكون ناتجا عن الكثير من الأسباب التي نتعرف عليها فيما يلي، كما نتعرف على أهم طرق التخلص من مشكلة الغازات لدى الرضع والأطفال، مع التأكيد على وجوب استشارة الطبيب حتى يتم وصف العلاج المناسب.

أسباب الغازات لدى الرضع والأطفال: ابتلاع الطفل للهواء وتجمعه داخل معدة الرضيع يؤدي إلى الانتفاخ والإصابة بالمغص.

تناول الأم بعض أنواع الأدوية التي تحتوي على اللاكتوز والتي تؤثر على الطفل من خلال الرضاعة.

تناول الأم بعض أنواع الأطعمة التي تسبب الانتفاخ ومنها البقوليات.

إرضاع الطفل بطريقة خاطئة مما يتسبب في دخول الهواء إلى معدة الطفل وإصابته بالانتفاخ.

إعطاء الرضيع نوعا سيئا من الحليب الصناعي والذي يكون غير مناسب للطفل ما يتسبب له في الغازات والمغص.

عدم مضغ الأطفال الأكبر سنا للطعام بشكل جيد وهذا يتسبب في الغازات وحدوث المغص.

طرق التخلص من الغازات لدى الرضع والأطفال: حتى يتم التخلص من الغازات والمغص عليك بتدليك بطن أو ظهر الطفل برفق، مما يساعد على تهدئة الطفل والتخلص من المغص.

محاولة تغيير طريقة إرضاع الطفل حتى يتم تجنب بلع الهواء أثناء الرضاعة، بحيث يكون مستوى رأس الطفل أعلى من مستوى البطن.

يجب الحرص على تجشؤ الطفل بعد الرضاعة وهذا لإخراج كمية الهواء الزائدة التي يبتلعها أثناء الرضاعة.

تدليك بطن الطفل بالقليل من زيت الزيتون، مما يقلل من الشعور بالمغص.

تغيير نوع الحليب الصناعي إذا كان هو السبب في حدوث الغازات والمغص عند الطفل الرضيع.

تحريك ساقين الطفل بحركة دائرية مما يساعد على التخلص من الغازات الزائدة في بطن الطفل.

يجب أن تحرص الأم المرضعة على تناول الغذاء الصحي المتوازن مما يحمي الطفل من التعرض إلى الغازات.

التوجه إلى الطبيب حتى يتم وصف العلاج المناسب للطفل إذا ما كانت حالة المغص والغازات متكررة.

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