العاصمة الإماراتية أبوظبي تحتضن المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي الدورة الـ7 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي "ICHM"، في الفترة ما بين 15 - 17 ديسمبر، تحت شعار "جودة الحياة". وتتضمن أجندة المؤتمر مناقشة القضايا الصحية ذات الأولوية بالنسبة للمجتمعات الإسلامية، واستعراض مختلف الجوانب المتعلقة بوضع الصحة في البلدان الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك التطورات الصحية والحالات الخاصة والتحديات الرئيسية والمتطلبات والأولويات، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

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