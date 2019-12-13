ما هي أنواع السوشي الأكثر صحية والأقل بالسعرات الحرارية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشتهي كثيرون تناول لفائف السوشي، لكنهم لا يعلمون ربما أكثرها فائدة للصحة وأكثرها تميزًا على صعيد المكونات، ونستعرض معكِ سيدتي فيما يلي قائمة ببعض النصائح والمعلومات المهمة، التي تضمن لكِ تحقيق أقصى استفادة عند تناول لفائف السوشي:

لفائف السلمون والتونة

غنيّة بأحماض أوميغا-3 والدهون غير المشبعة التي تحمي القلب وتعزز قوة الدماغ، ويوصى باحثون بتلك التركيبة التي تتميّز أيضًا بكونها مصدرًا منخفض السعرات الحرارية وغنيّ بالبروتين وفيتامين "د".

لفائف الفجل الحار

يتّسم بكونه مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، مثل مواد إيزوثيوسيانات، التي تعطي الخضروات الصليبية، قدرة على مكافحة السرطان. مثل القرنبيط.

اللفائف المقرمشة

وهي اللفائف التي ينصح الباحثون بضرورة الابتعاد عنها لكونها تُقلى في زيت غزير، بهدف الحصول على تلك القشرة الذهبية المقرمشة، وقد شدد الباحثون على أنه كلما قلّت درجة القرمشة هذه، كلما كان ذلك أفضل صحيًا.

اللفائف المحشوة بمكونات مطهية على البخار

مشوية أو نيئة، يُنصح هنا بطبق المأكولات اليابانية الشهير "الساشيمي" لأنه عبارة عن لحم سمك فقط بدون أيّ أرز أو مكونات إضافية، ما يجعله خيارًا صحيًا بشكل كبير، وفقًا لتأكيدات الباحثين.

اللفائف الغنيّة بالخضروات

وهي اللفائف التي تحرص عليها كثير من مطاعم السوشي اليابانية، حيث تميل لإضافة خضارمنها: الخيار الطازج، الأفوكادو، وخضروات البحر، المعروف عنها مزاياها العلاجية المميزة، لاشتمالها على العديد من العناصر الغذائية، مثل فيتامين k، المغنيسيوم وحمض الفوليك المفيد جدًا للصحة.

اللفائف المحشوة بالأرز البني

يعتبر هذا الأرز بديلا رائعًا للأزر الأبيض التقليدي، وذلك لأنه يحتوي على وفرة من الألياف المهمة للحفاظ على صحة عملية الهضم وانتظام حركة الأمعاء، فضلاً عن اشتماله على مغنيسيوم، سيلينيوم، ومنغنيز.

اللفائف التي تحتوي على زنجبيل

يؤكد الباحثون على قيمة الزنجبيل في تدعيم الجهاز المناعي ودوره في مقاومة الميكروبات والفيروسات، فضلاً عن كونه مصدر رائع لعدة عناصر مهمة مثل البوتاسيوم، المغنيسيوم، النحاس، وكذلك المنغنيز.

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اللفائف التي تحتوي على صلصة صويا قليلة الصوديوم

ينصح بها خبراء التغذية لأنها تحتوي على ملح أقل بنسبة 25% من صلصة الصويا العادية، وهو ما يفيد الصحة.

استخدام العيدان

يقول الخبراء إن استخدامها، حتى ولو بدون مهارة، قد يساعد على تناول الوجبة بشكل أبطأ من تناولها بشوكة أو معلقة، وهو ما يعود بالنفع في الحقيقة بشكل أكبر على الإنسان، لأنّ تناول الطعام بتلك الطريقة يمنحه شعورًا فعليًا بالشّبع، ويساعد على تحفيز الهضم بشكل صحيّ ويعزز الاستمتاع بالطعام.

المايونيز

ينصح الخبراء التغذية بضرورة الابتعاد عند تناول السوشي عن مكونات منها المايونيز وحشوات الجبن الكريمي، لأنها تغيّر بشكل كبير من مذاق الوجبة الأصلي.

تناول لفائف السوشي المضاف لها شعرية "سوبا"

تُصنع من حنطة سوداء وذلك لأنها مصدر غنيّ بالألياف والبروتينات، وتُعدّ بديلاً رائعًا في الواقع للأرز الأبيض التقليدي.

تفضيل طبق "الساشيمي" على طبق "ماكي"

وذلك لأن الأول عبارة عن قطع من سمك نيئ بدون أرز، على عكس الطبق الثاني المؤلف من سمك ملفوف في أرز وعشب بحري، وقد حذر هنا خبراء تغذية من السعرات الزائدة التي تنتج عن تناول الأرز.

بدء الوجبة بتناول حساء "الميسو" الياباني التقليدي

لأنه يساعد على الشعور بالشبع دون تزويد الجسم بعدد كبير من السعرات، فالكوب الواحد منه يحوي أقلّ من 75 سعرًا حراريًا.

الانتباه لحجم وجبة السوشي

يوصى بالالتزام بلفّة واحدة أو ب 6 قطع، وإذا استمرّ الشّعور بالجوع، فيكمن إكمال الطعام بتناول بعض السلطة ومقدار من حساء الميسو.