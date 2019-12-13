للمرة التاسعة على التوالي ميركل أقوى امرأة في العالم

طرحت مجلة "فوربس" الأميركية، الخميس، قائمتها السنوية لـ"أقوى 100 امرأة" لعام 2019. وللمرة التاسعة على التوالي، تربعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، على القائمة السنوية، والتي أشارت المجلة إلى أنها "تقود حملة صليبة ضد المشاعر المعادية للمهاجرين في أوروبا". وتواصل "ميركل" دفاعها عن سياستها في ملف اللجوء والهجرة واللاجئين، وفي خلال ندوة أقيمة في 13 أغسطس/ آب 2019 لقراء صحيفة "أوست زيه تسايتونغ" في مدينة شترالزوند في شمال شرقي ألمانيا، أعربت المستشارة الألمانية عن تقبلها للجدل الذي دار حول هذه السياسة، لكنها استدركت: "وبالرغم من ذلك فأنا أقول دائما إنه كان من الصواب أننا قدمنا المساعدة في حالة طوارئ إنسانية واستثنائية".

وتابعت موضحة أن "ألمانيا لا يمكنها أن تهتم فقط برفاهيتها، بل إنها جزء من العالم ولا يمكننا أن نفكر في أنفسنا وحسب". واحتلت الوصافة في قائمة هذا العام، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، والمدير العام السابق لصندوق النقد الدولي. وتعد "لاجارد" أبرز السيدات اللاتي شغلن مناصب اقتصادية رفيعة المستوى، أبرزها منصب وزير التجارة الخارجية في فرنسا، ووزير الزراعة والثروة السمكية، كما أنها أول سيدة تتولى وزارة المالية والاقتصاد فى أحد بلدان مجموعة الـ7، ثم رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية التابع للاتحاد الأوروبى، ومدير عام صندوق النقد الدولى، وأخيرا رئيسة البنك المركزي الأوروبي.

وفي المركز الثالث، جاءت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وعنها تقول مجلة "فوربس": "هذه السيدة البالغة من العمر 79 عاما هي الثانية في الترتيب للرئاسة، وأول امرأة تشغل منصب المتحدث في التاريخ الأمريكي، كما أنها أول من عاد إلى هذا الدور منذ أكثر من 60 عاما، وهي المهندسة وراء رابع إجراءات لعزل رئيس أمريكا". وأشارت "فوربس" إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تصبح فيها نانسي بيلوسي على قائمتها السنوية منذ عام 2015، وقتما كانت في المركز الـ38، وتابعت عنها: "تتجلى قوة بيلوسي في الطريقة التي تدير بها سلطتها، وذلك وفقا لشروطها الخاصة، وقالت لأحد الصحفيين: "لا تعبث معي"، بعدما أشار ضمنيا إلى أن دوافع عزلها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصية".

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وجاءت في المركز العاشر بالقائمة، الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، المعروفة ببرنامجها التلفزيوني الشهير، الذي قدمته على مدار 25 عاما، وفي يونيو/ حزيران 2018 وقعت صفقة مع شركة "أبل" الأمريكية، من أجل إنتاج برامج وثائقية ومسلسل تلفزيوني عبر منصتها للبث الرقمي. واحتلت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، المركز الـ40، فيما جاءت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في المرتبة الـ42، والتي تشغل منصب مستشارة في البيت الأبيض، لتحقق بذلك سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ أبناء رؤساء الولايات المتحدة.

وعلى مستوى العالم العربي، تراجعت، رجاء عيسى القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، ورئيس مجلس سيدات أعمال دبي، مركزين في قائمة هذا العام، بعدما كانت تحتل المركز الـ82 في قائمة العام الماضي 2018. فيما جاءت رانيا نشار في المركز الـ97، وهي أول سعودية تقود مجموعة مصرفية داخل المملكة العربية السعودية، بعدما أصبحت المدير التنفيذي لمجموعة "سامبا" المالية (البنك السعودي الأمريكي). كما ان "النشار" هي أول سعودية تحصل على شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسيل الأموال من جمعية اختصاصيي مكافحة غسيل الأموال المعتمدين من الولايات المتحدة الأمريكية.

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ويشار إلى أن رانيا نشار احتلت المركز الرابع في قائمة مجلة "فوربس" للنساء المائة الأكثر نفوذا وتأثيرا في الشرق الأوسط لعام 2018. وكان للعاملات في مجال الترفيه والرياضة نصيب في القائمة، إذ احتلت المطربات الأمريكيات، ريانا وبيونسيه وتايلور سويفت، المراكز الـ61 و66 و71 على التوالي، فيما جاءت الممثلة الأمريكية، ريس ويذرسبون في المركز الـ90. وتذيل قائمة "فوربس" لـ"أقوى 100 امرأة" لعام 2019، الناشطة البيئية السويدية، غريتا تونبرغ، التي فازت بلقب "شخصية العام" لعام 2019 من مجلة "تايم" الأمريكية.

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