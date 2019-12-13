شكرا لقرائتكم خبر عن السجائر الإلكترونية تتسبب فى 4 حالات وفاة جديدة بمرض غامض فى أمريكا خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسؤولو صحة أمريكيون، تسجيل أربع حالات وفاة، خلال الأسبوع الماضى، نتيجة مرض تنفسى غامض مرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية، مما يرفع العدد الكلى للوفيات إلى 52.

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، علاج 118 حالة جديدة فى المستشفيات فى 50 ولاية ومقاطعة كولومبيا ومنطقتين من الأراضى الأمريكية حتى العاشر من ديسمبر، وبلغ عدد الأشخاص الذين عولجوا فى المستشفيات 2409، فيما أُعلنت حالات وفاة مؤكدة فى 26 ولاية ومقاطعة كولومبيا، وفق ما نقلته "سكاى نيوز" عن وكالة "رويترز" للأنباء.

وأعلن مسؤولون، الشهر الماضى، اكتشاف أسيتات فيتامين (هـ)، يعتقد أنها تستخدم فى منتجات تدخين إلكترونى غير قانونية تحتوى على ماريجوانا، فى جميع العينات المأخوذة من الرئة من 29 مريضًا، ووصفت مراكز مكافحة الأمراض أسيتات أسيتات فيتامين (هـ) أو أسيتات التوكوفيرول، بأنها "مادة كيميائية تبعث على القلق"، وأوصت بعدم إضافتها إلى السجائر الإلكترونية أو منتجات التدخين الإلكتروني، لكن التحقيقات ما زالت مستمرة.