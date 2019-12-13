شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توصى بوضع الملصقات الغذائية للتمارين اللازمة لحرق السعرات الحرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة حديثة أن هناك حاجة إلى وضع ملصقات غذائية جديدة لإعلام الأشخاص بكمية التمرينات اللازمة لحرق السعرات الحرارية، بدلاً من مجرد اطلاعهم على السعرات الحرارية الموجودة في منتج معين، وهو ما قد يكون أكثر فاعلية فى فقدان الوزن.





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وتؤكد "الجمعية الملكية للصحة العامة" في بريطانيا أن معظم الناس لا يفهمون السعرات الحرارية، ومستويات الدهون من حيث توازن الطاقة، موضحة: " أن إدخال معادلة النشاط أو السعر المعادل للسعرات الحرارية أو استهلاكها سيخبر المستهلكين بعدد دقائق أو أميال من التمارين التي يحتاجونها لحرق السعرات الحرارية في منتج معين من المحتمل أن يستهلكوه .



وكشف بحث أجرى في جامعة "لوفبورو" ببريطانيا يدعم هذا النهج، وتنبأً بأنه يمكن أن يصل إلى حوالي 200 سعر حراري للشخص الواحد يوميًا في المتوسط إذا تم تطبيقه على نطاق واسع.



وكشف تقرير الشهر الماضي الصادر عن "جمعية السكر البريطانية " أن 13 مليون شخص بالغ في المملكة المتحدة يعانون من السمنة المفرطة ، وهو ما يعد تهديدا خطيرا على الصحة العامة في بريطانيا.

