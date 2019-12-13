ارتفاع وفيات السجائر الإلكترونية في أمريكا إلى 52 - أرشيفية

أعلن مسؤولو صحة أمريكيون وفاة 4 حالات، الأسبوع الماضي، نتيجة مرض تنفسي غامض مرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية، ما يرفع العدد الكلي للوفيات إلى 52.

وأشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى علاج 118 حالة جديدة بالمستشفيات في 50 ولاية ومقاطعة كولومبيا ومنطقتين من الأراضي الأمريكية حتى 10 ديسمبر/كانون الأول.

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وبلغ عدد الأشخاص الذين عولجوا في المستشفيات 2409، فيما أُعلنت حالات وفاة مؤكدة في 26 ولاية ومقاطعة كولومبيا.

وأعلن مسؤولون، في نوفمبر/تشرين الثاني، اكتشاف "أسيتات فيتامين-ه"، يعتقد أنها تستخدم في منتجات تدخين إلكتروني غير قانونية تحتوي على ماريجوانا، في جميع العينات المأخوذة من الرئة من 29 مريضاً.

ووصفت مراكز مكافحة الأمراض "أسيتات فيتامين-ه" بأنها "مادة كيميائية تسبب القلق، وأوصت بعدم إضافتها إلى السجائر الإلكترونية أو منتجات التدخين الإلكتروني، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.