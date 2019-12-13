القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انسداد شرايين القدم هو مرض يصيب الأوعية الدموية الطرفية، ويؤثر على الأوردة والشرايين في القدمين والساقين، وهذا يؤدي إلى الشعور بالألم عند المشي أو ممارسة الرياضة، وفيما يلي نتطرق إلى أسباب مرض انسداد شرايين القدم وعلاجه وطرق الوقاية منه.. أبرز أسباب مرض انسداد شرايين القدم: الإصابة بمرض السكري.

تجمع الكوليسترول والترسبات الدهنية على جدران الأوعية الدموية والشرايين.

الارتفاع في معدل ضغط الدم.

ارتفاع نسبة الدهون في الجسم.

كثرة التدخين أو تناول المخدرات

التعرض إلى الضغط النفسي الشديد والتوتر. أعراض مرض انسداد شرايين القدم: الانخفاض في درجة حرارة القدم.

شحوب البشرة.

تساقط الشعر الموجود في القدم.

ملاحظة لمعان الجلد في الساقين والقدمين.

ضعف نمو الأظافر.

ظهور بعض التقرحات في القدمين والساقين وأصابع القدمين.

الشعور بالبرودة بشكل مستمر.

الشد العضلي والتقلصات أثناء المشي لمسافات طويلة. مضاعفات انسداد شرايين القدم: الإصابة بالالتهابات والتسمم في العظام.

الغرغرينا وموت أنسجة القدم.

عدم التئام الجروح.

علاج انسداد الشرايين القدم: عند ظهور أي من الأعراض السابقة يجب التوجه إلى الطبيب على الفور، والذي يقوم بعمل الفحوصات اللازمة من خلال الموجات الفوق صوتية، والأشعة المقطعية.

يصف الطبيب بعض أنواع الأدوية التي تساعد على التقليل من الأعراض والوقاية من حدوث المضاعفات، ومنها أدوية تزيد من تدفق الدم والحد من حدوث التخثر والتجلطات.

قد يحتاج المريض إلى التدخل الجراحي من خلال القيام بالقسطرة لتوسيع الشرايين، وقد يتم تركيب دعامة. الوقاية من مرض انسداد شرايين القدم: يجب التحكم في معدل نسبة السكر بالدم.

الإقلاع عن التدخين.

الحفاظ على الوزن الصحي، والتقليل من الوزن الزائد.

الحرص على الحفاظ على نسبة الكوليسترول بالدم، ومعدل ضغط الدم الطبيعي.

تناول الغذاء الصحي المتوازن، والابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة.

ممارسة الرياضة بشكل يومي.

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