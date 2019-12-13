أسباب وأعراض ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة التي انتشرت على نطاق واسع في الآونة الأخيرة، وهو من الأمراض الخطيرة إذا لم يتم السيطرة عليه، حيث قد يتسبب في إصابة المريض بالأزمات القلبية أو السكتة الدماغية، ولهذا يجب الحرص على السيطرة على نسبة ضغط الدم في معدلها الطبيعي، وتناول الدواء الذي يصفه الطبيب في موعده، وفيما يلي نتعرف على أعراض ارتفاع ضغط الدم، وأهم أسبابه، وأبرز مضاعفات المرض.

أسباب ارتفاع ضغط الدم: العوامل الوراثية وإصابة أحد أفراد العائلة بالمرض من قبل.

زيادة الوزن وتراكم الدهون بالجسم يتسبب في الإصابة بضغط الدم المرتفع.

تناول كمية كبيرة من الأملاح والتي تساعد على ارتفاع معدل ضغط الدم.

عادة ما يصاب كبار السن بالضغط المرتفع مقارنة بمن أصغر منهم في السن.

التعرض إلى ضغوط الحياة من توتر وقلق وانفعال، والتي تتسبب في الإصابة بالضغط المرتفع.

قد يكون ارتفاع ضغط الدم بسبب الإصابة بأحد الأمراض، ومنها الأمراض العصبية أو الإصابة بأمراض الكلى.

الحمل يعتبر أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم لدى النساء.

ارتفاع مستوى الكوليسترول بالدم يتسبب في تصلب الشرايين، والذي ينتج عنه الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

أعراض ارتفاع ضغط الدم: الشعور بالصداع الشديد، خاصة في منطقة آخر الرأس من ناحية الرقبة.

الشعور بالدوخة الشديدة، وعدم الاتزان في الحركة.

الألم الشديد بمنطقة الرقبة.

ضيق التنفس.

قد يتعرض مريض ارتفاع ضغط الدم المرتفع إلى النزيف من الأنف. أعراض ارتفاع ضغط الدم العصبي: الألم المتكرر في الرأس.

الشعور بالدوخة وفقدان الوعي.

الشعور بالغثيان .

الخمول والكسل والشعور بالتعب المستمر والإجهاد.

عدم الاتزان النفسي والشعور بالقلق والتوتر طوال الوقت.

طنين الأذن.

الإصابة بالرعشة في عضلات الجسم.

زيادة سرعة ضربات القلب عن المعدل الطبيعي.

تشوش الرؤية وهذا لتأثير ارتفاع ضغط الدم على العصب البصري.

عدم القدرة على التنفس بالشكل الطبيعي.

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم: التعرض إلى الإصابة بالأمراض القلبية، وعدم قدرة القلب على ضخ الدم إلى باقي أجزاء الجسم بشكل طبيعي.

التأثير على عضلة القلب مما يصيبها بالضعف.

ارتفاع معدل الإصابة بالجلطات القلبية نتيجة التصلب في الشرايين.

انسداد الشرايين مما يؤدي إلى عدم وصول الأكسجين والدم إلى عضلات الجسم.

احتمالية الإصابة بالأمراض التي تصيب الكليتين، وهذا بسبب ضيق الشرايين التي تغذي الكلى.

ارتفاع نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة الضعف في جدران الشرايين، التي تقوم بتغذية المخ نتيجة ارتفاع ضغط الدم.

الارتفاع الشديد في ضغط الدم قد يؤدي إلى فقدان البصر، وهذا لتأثير ضغط الدم المرتفع على الجهاز العصبي المركزي والأعصاب البصرية. للمزيد من الفائدة يمكنكم أيضاً الاطلاع على ضغط الدم.. كل ما تود معرفته في 8 نقاط

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