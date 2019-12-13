من هو الياباني مينامينو الذي خطف عقل كلوب؟‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من إبرام أولى صفقاته الشتوية، بضم تاكومي مينامينو، جناح ريد بول سالزبورج النمساوي.

اللاعب الدولي الياباني خطف أنظار المدرب الألماني يورجن كلوب منذ أن لعب أمام "الريدز" في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدفا وصنع آخر.

وبدأ مينامينو مسيرته الاحترافية في الدوري الياباني مع فريق سيريزو أوساكا عام 2012، ليستمر معه لمدة 3 سنوات، قبل بدء رحلته الأوروبية.

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وبدأ مينامينو تلك الرحلة بقميص سالزبورج، الذي أمضى معه 4 سنوات حتى الآن، سجل خلالها 63 هدفا في 192 مباراة.

وسبق لجناح سالزبورج التتويج بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الياباني عام 2013.

وخلال الموسم الحالي، سجل مينامينو 9 أهداف وصنع 11 أخرى خلال 22 مباراة خاضها في كافة البطولات.