أسباب احمرار العين عند السهر والاستيقاظ

كثرة استخدام أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة تجعل الإنسان يصاب بالعديد من المشكلات الصحية المختلفة، من أهمها التأثير على صحة العين مما يصيبها بالاحمرار المستمر والمتكرر، كما يوجد العديد من الأسباب الأخرى التي تتسبب في احمرار العين خاصة عند السهر والاستيقاظ، والتي نتعرف عليها فيما يلي، مع ضرورة التأكيد على التوجه فورا إلى طبيب العيون عند الإصابة بالاحمرار بالعين بشكل مستمر حتى لا تتطور الحالة.





أبرز أسباب احمرار العين:

1. قلة النوم

تعتبر قلة النوم والسهر لفترات طويلة من أهم أسباب احمرار العين وإصابتها بالتعب والإرهاق، لأن قلة النوم تتسبب في قلة كمية الأكسجين الذي يصل إلى العين، مما يتسبب في التعرض إلى الجفاف وتمدد الأوعية الدموية والاحمرار.

2. حساسية العين

يصاب الكثير باحمرار العين المتكرر والمستمر، نتيجة التعرض إلى حساسية العين، والتي تكون ناتجة عن ضعف الجهاز المناعي، كما توجد مسببات أخرى لحساسية العين، منها التعرض إلى الغبار وحبوب اللقاح أو التعرض إلى رذاذ ورائحة المنظفات.

Advertisements

3. العدسات اللاصقة

الذين يحرصون على ارتداء العدسات اللاصقة باستمرار، هم أكثر من يتعرضوا إلى احمرار العين، وهذا يكون ناتجا عن تلوث العدسات في بعض الأحيان، كما أن العدسات اللاصقة تساعد على منع وصول الأكسجين إلى العين مما يعرضها إلى الإصابة بالجفاف الذي يؤدي إلى الاحمرار.

4. الإصابة بالعدوى

قد يكون احمرار العين خاصة عند الاستيقاظ ناتجا عن الفيروسات والبكتيريا، مما يتسبب في الإصابة بالالتهابات، ولهذا يجب التوجه إلى الطبيب حتى يصف العلاج المناسب الذي يساعد على التخلص من حالات احمرار العين.

5. التهاب جفن العين

عدم الحرص على تنظيف العين وإهمالها يتسبب في الإصابة بالالتهاب في جفن العين، ولهذا يجب الحرص على التوجه للطبيب، والذي عادة ما يصف أنواعا من القطرات أو الكريمات والمضادات الحيوية، وقد يتم إجراء عملية جراحية عند تطور الالتهاب والإصابة بالكيس الدهني في جفن العين.

6. الإفراط في استخدام قطرات العين

عند استخدام قطرات العين بدون استشارة الطبيب والإفراط بها يؤدي ذلك إلى الإصابة بالاحمرار المستمر والمتكرر بالعين، ولهذا يجب ألا يتم استخدامها إلا بوصف الطبيب.

7. الجفاف

الإصابة بجفاف العين يؤدي إلى احمرارها، وينتج الجفاف بسبب عدم قدرة العين على إنتاج الدموع للعين، وهذه الدموع هي التي تكون متسببة في حماية العين من الجفاف.

أحيانا عند النوم قد لا تكون العين مغلقة بشكل كامل وتكون مفتوحة بشكل جزئي، مما يتسبب في الإصابة بالجفاف في العين، خاصة الجزء المكشوف منها مما يؤدي إلى الاحمرار.

8. الإفراط في استخدام الحاسوب والمحمول

كثرة استخدام أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة تجعل الإنسان يصاب بصعوبات النوم والأرق واحمرار العين، كما تؤثر على حالته النفسية وقدرته على ممارسة مهامه اليومية.



