أفضل 5 مشروبات لعلاج فقر الدم

فقر الدم من الأمراض التي تحدث بسبب نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم، ومن أهمها عنصر الحديد مما يؤثر على نسبة الهيموجلوبين بالدم ويعيق انتقال الأكسجين إلى أعضاء الجسم، ولهذا يجب الحرص على تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الحديد، وفيما يلي نتعرف على أفضل المشروبات لعلاج فقر الدم، ومنها عصير البرتقال وعصير البنجر، كما نتعرف أيضا على نصائح لمرضى فقر الدم، مع ضرورة التأكيد على الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج وتناول الدواء الذي يصفه.

مشروبات لعلاج فقر الدم:

1. عصير الرمان





يعتبر الرمان من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد، مما يساعد في علاج حالات الأنيميا وفقر الدم وزيادة نسبة الهيموجلوبين بالدم، وتعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، ولهذا يجب الحرص على تناول عصير الرمان الطبيعي بشكل منتظم، خاصة لمن يعانون من الأنيميا.

2. عصير الطماطم





الطماطم تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الإنسان وتقوية الدم بشكل خاص، حيث إنها تحتوي على الكاروتينات مثل الألفا والبيتا كاروتين والليكوبين واللوتين، إضافة إلى الحديد وفيتامين سي ومضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، ولهذا يوصى بتناول كوب من عصير الطماطم بشكل يومي للمصابين بالأنيميا وفقر الدم.

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3. عصير البنجر





البنجر يعتبر مخزنا هائلا لعنصر الحديد، مما يساعد على تقوية الدم والوقاية من الإصابة بأمراض فقر الدم والأنيميا، حيث إنه يعزز نسبة الهيموجلوبين، ويعد عصير البنجر من العصائر الطبيعية التي تمد الجسم بالكثير من العناصر المهمة التي يحتاج إليها.

4. عصير الكيوي





يحتوي عصير الكيوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، والتي تساعد بدورها على مقاومة الالتهابات التي تصيب الجسم، إضافة إلى تقوية الدم بشكل جيد، مما يساعد على الوقاية من أمراض الأنيميا وفقر الدم والمساعدة على علاجها.

5. مشروب الأعشاب





يمكنك خلط ملعقة كبيرة من الزعتر وملعقة كبيرة من البابونج وملعقة كبيرة من النعناع وغليهم في كمية من الماء على النار لمدة 10 دقائق، ويتم تناول المشروب قبل تناول وجبة الغذاء مما يساعد على علاج فقر الدم.

نصائح لمرضى فقر الدم:



