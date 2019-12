إحدى الحالات الصحية النادرة تتسبب في "اختفاء" العظام من أصابع امرأة وانكماشها

تسببت إحدى الحالات الصحية النادرة في "اختفاء" العظام من أصابع امرأة وانكماشها، وفقا لما ذكره تقرير نشر حول حالتها. وأدت الحالة النادرة إلى فقدان العظام للترابط في يد المرأة البالغة من العمر 69 عاما، وهي حالة تعرف باسم "التهاب المفصل الجادع" (telescoping fingers). تسببت إحدى الحالات الصحية النادرة في "اختفاء" العظام من أصابع امرأة وانكماشها، وفقا لما ذكره تقرير نشر حول حالتها.

ويقدر أن ما بين 3.7% و6.7% من الأشخاص المصابين بحالة التهابية تعرف باسم "التهاب المفاصل الصدفية"، يصابون بحالة "الأصابع المتداخلة" المعروفة باسم "التهاب المفصل الجادع"، وفقا لتقرير صدر عام 2013 في مجلة Reumatología Clínica، وتحدث هذه الحالة أيضا عند الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي، ولكن في حالات نادرة للغاية.



وعندما شخص الأطباء الحالة لأول مرة، في عام 1913، أطلقوا عليها اسم la main en lorgnette أو "يد الأوبرا الزجاجية". وأشار التقرير الحديث الصادر في 11 ديسمبر في مجلة The New England Journal of Medicine، إلى أن يد المرأة بدت مشوهة ومنتفخة بشدة عندما ذهبت إلى عيادة أمراض الروماتيزم في تركيا لتلقي العلاج.

