شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتجنب زيادة الوزن فى الكريسماس.. حدد الكمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيادة الوزن من المخاوف التى تواجه كثيرا من الناس عند احتفالات الكريسماس، حيث قد تستعد بعض الأسر للاحتفال بتناول الديك الرومى والحلويات والوجبات المليئة بالسعرات الحرارية، فى هذا التقرير نتعرف على مجموعة نصائح لتجنب زيادة الوزن فى الكريسماس، وفقاً لموقع "SBS".



الكريسماس

نصائح لتجنب زيادة الوزن فى الكريسماس

أظهرت الأبحاث المنشورة في مجلة نيوإنجلند الطبية أنه إذا كنت تحتفل بعيد الميلاد، فهذا هو الوقت من العام الذي من المرجح أن يزيد فيه وزنك، وبعد ذلك فى الأشهر التالية تكون فى محاولات للتخلص من الوزن الزائد.

ونظرت دراسة أجريت عام 2016 على ما يقرب من 3000 شخص من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان على مدار العام لفحص زيادة الوزن خلال عطلة عيد الميلاد.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعيشون في جميع هذه البلدان المتقدمة الثلاثة، التي تحتفل بعيد الميلاد باعتباره يوم عطلة وطنية، اكتسبوا وزناً خلال 10 أيام بعد 25 ديسمبر.

والأسوأ من ذلك أنه على الرغم من أن المشاركين فقدوا ما يصل إلى نصف الوزن الذي اكتسبوه بعد فترة قصيرة من العطلة، فإن بقية الوزن الذي اكتسبوه ظلوا يكافحون لإنقاصه لعدة أشهر.

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وتشير دراسة جديدة، نُشرت في مجلة BMJ Christmas Edition، إلى أن الأشخاص في الدول الغنية قد يحصلون على معدل يتراوح بين 0.4 إلى كيلوجرام واحد في المتوسط ​​كل عام ، في شهر ديسمبر، وفي يوم عيد الميلاد وحده قد يستهلك الفرد 6000 سعرة حرارية، ثلاثة أضعاف المعدل اليومي الموصى به.

تخلص من زيادة الوزن في الكريسماس

-تجنب الأطعمة المعلبة أو الأملاح الزائدة.

-راقب السعرات الحرارية التى تتناولها وتجنب الإفراط فى تناول وجبة واحدة.

-حاول حرق السعرات الحرارية التى تتناولها بممارسة الرياضة، على سبيل المثال السعرات الحرارية في فطيرة اللحم تحتاج إلى 21 دقيقة من الجرى.ابتعد عن السكريات قدر الإمكان.

-حدد كمية الطعام التى سوف تتناولها فى يوم الكريسماس، لتجنب زيادة الوزن.