عمان ـ خالد الشاهين
عثر أحد المواطنين الأردنيين على طفل حديث الولادة، في حالة سيئة جدا، وقام بتسليمه، على الفور، إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.وسلم "الأمن العام الأردني" الطفل، الذي عثر عليه في منطقة السخنة في محافظة الزرفاء، إلى وزارة التنمية الاجتماعية. بحسب تصريح مديرة مديرية الأسرة والحماية جلنار الراميني.وعُثر على الطفل في حالة يرثى لها، مع آثار كدمات على جسده ورأسه، بحسب ما قاله مدير مستشفى الزرقاء عبد الرزاق الخشمان. وتم التعرف على والدة الطفل القاصر والتي يبلغ عمرها، فقط، 13 عاما، حيث تم التوصل إليها بعد إجراء فحوصات للطفل. وتم تحويل القضية إلى المدعي العام في الأردن، لكشف حيثياتها، بعد تحويلها من إدارة حماية الأسرة".
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كانت هذه تفاصيل خبر صدمة يفجرها "طفل الزرقاء" الذي عُثر عليه في الأردن بعد الكشف عن عمر والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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