من أكلك ساعدى نفسك.. أطعمة تعمل على تنشيط المبيض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشيط المبيض من الوسائل التى تسعى إليها عدد كبير من السيدات وذلك لزيادة فرص الإنجاب لديهن، فيلجأ البعض منهن لتناول الأدوية المنشطة ولكن قد يكون له آثار جانبية على الصحة، لذلك ذكر موقع healthline بعض الأطعمة التى تساعد على تنشيط المبيض وهى: 1:الافوكادو، من الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تنشيط المبايض ويساعد على الإنجاب. 2:الفول والعدس، تحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن التى تساعد على تعزيز الخصوبة وتنشيط المبايض. 3:المكسرات والفواكه المجففة، فهى من المصادر الغنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن التى تعمل على تنشيط المبايض والخصوبة. 4:بذور السمسم، تحتوى على بعض الفيتامينات التى تساعد على إنتاج الهرمونات المسئولة عن صحة المبايض وتنشيطهما. Advertisements 5:التوت، يحتوى التوت على خصائص مضادة للأكسدة والفيتامينات الأخرى التى تساعد على تنشيط المبايض والخصوبة. 6:الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت تحتوى على نسبة عالية من حمض الفوليك والحديد والكالسيوم التى تساعد على تعزيز صحة الجسم وتنشيط المبايض. 7:الرمان، يحتوى على العديد من الخصائص التى تساعد على تنشيط المبايض والخصوبة. 8:الأناناس، من الفواكه الغنية بفيتامين سى وبعض الفيتامينات التى تساعد على تنشيط المبايض. 9:البيض، أثبتت بعض الأبحاث أن تناول البيض يساعد على تنشيط المبايض وزيادة فرص الحمل. 10:سمك السلمون، من أشهر أنواع الأسماك الغنية بالفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تساعد على تنشيط المبايض.

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