يحتاج الجسم إلى تنظيفه للتخلص من السموم المتراكمة فيه، ويمكن التخلص من هذه السموم في أسبوع عن طريق رجيم تنظيف الجسم من السموم الذي يحتوي على الأطعمة التي تساعد في تخلص الجسم من السموم، ويراعى الابتعاد عن اللحوم الحمراء والبيضاء أيضاً عند تطبيق هذا النوع من الرجيم، والاعتماد على الأطعمة الموجودة في النظام فقط، إليك تفاصيل رجيم تنظيف الجسم من السموم في أسبوع.

اليوم الأول

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وجبة الإفطار

زبادي مضاف إليه الشوفان، والبذور، والمكسرات والفواكه المجففة مع اللبن الطبيعي.

وجبة الغداء

الأفوكادو الطازج مع القريدس وسلطة مضاف إليها الخل البلسمي وعصير الليمون.

وجبة العشاء

التونة والجمبري مع القليل من المعكرونة.



اليوم الثاني



وجبة الإفطار

سلطة الفواكه مع اللبن الزبادي والشوفان.

وجبة الغداء

الأرز مع الأفوكادو والطماطم والريحان الطازج والفلفل الأسود، بالإضافة إلى حفنة من المكسرات غير المملحة.

وجبة العشاء

فيليه سمك السلمون مع البطاطا والخضار على البخار.



اليوم الثالث



وجبة الإفطار

عصير الفاكهة المصنوع من الفاكهة الطازجة أو المجمدة.

وجبة الغداء

أطعمة نباتية محلية الصنع مصنوعة من الأفوكادو، وعصير الليمون والفلفل الطازج، الطماطم والثوم

أو يمكن تناول الأفوكادو مع سلطة الجمبري.

وجبة العشاء

مجموعة مختارة من الخضراوات مثل البصل، والفطر، وبراعم الخيزران مع قليل من زيت.



اليوم الرابع

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وجبة الإفطار

الفواكه الطازجة والزبادي في وعاء من الزبادي الطبيعي المحلى بالعسل.

وجبة الغداء

وعاء كبير من الخضار أو شوربة العدس.

وجبة العشاء

سمك السلمون المشوي مع البطاطا.

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اليوم الخامس



وجبة الإفطار

عصيدة الموز المصنوعة من اللبن الطبيعي والموز والزبيب وتكون محلاة بالعسل.

وجبة الغداء

السمك المشوي مع البطاطا والخضار المطهوة على البخار.

وجبة العشاء

طبق من البطاطا والفول.

اليوم السادس



وجبة الإفطار

عصير الفاكهة المصنوعة من الفواكه الطازجة والزبادي الطبيعي والعسل للتحلية.

وجبة الغداء

البطاطا مع سمك القد المشوي، أو يمكن تناول التونة مع الذرة الحلوة والبطاطا والسلطة.

وجبة العشاء

الزيتون والثوم والزنجبيل ويقدم مع طبق مع القليل من الأرز البني.

وجبات خفيفة يتم تناولها بين الوجبات الرئيسية مثل

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القليل من المكسرات غير المحمصة.

الفشار في القليل من الزيت.

الفاكهة الطازجة أو سلطة الفاكهة الطازجة.

الزبادي الطبيعي مضاف إليه العسل.

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