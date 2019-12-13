بالصور نستعرض.. أجمل أشجار الكريسماس على مستوى العالم

الجمعة 13 ديسمبر 2019

تتزين معظم المنازل والمحلات التجارية بأشجار الكريسماس احتفالاً بليلة رأس السنة، ولذلك يبدع الكثير من الأشخاص فى تزيينها ببعض الديكورات المختلفة مثل وضع كرات ملونة أو تماثيل مصغرة لبابا نويل وغيرها من الأشياء التى تساعد على التزيين، وفى إطار هذا السياق، نتعرف على أجمل أشجار الكريسماس على مستوى العالم، وفقاً لما ذكره موقع " matadornetwork".



شجرة عيد الميلاد بمكسيكو سيتي بالمكسيك

وقت الاحتفال برأس السنة في مكسيكو سيتي دشنت شجرة عملاقة في ساحة زوكالو، بجانب كاتدرائية متروبوليتان وأخرى بساحة زوكالو بحلبة التزلج على الجليد قريبة من عرض موسيقى.

روكفلر مركز شجرة عيد الميلاد بمدينة نيويورك

تعتبر أجمل أشجار عيد الميلاد والأكثر شهرة في العالم هى الشجرة التى دشنت فى مركز روكفلر والتى يتراوح طولها مابين 70 و 100 قدم وهو مشهد يمكن رؤيته كل عام، حيث يعتبر ذلك تقليد أمريكي قديم يعود تاريخه إلى عام 1933 عندما كان عمال البناء يبنون مركز روكفلر، و تحتوي الشجرة عادةً على خمسة أميال من الأنوار الخيطية ونجم يبلغ ارتفاعه 10 أقدام مصنوع من الكريستال سواروفسكي ، وبأوائل شهر يناير ، يتم التبرع بخشب الشجرة إلى Habitat for Humanity لاستخدامه في البناء داخل المنزل.

شجرة ساندي غرب بالم بيتش بفلوريدا

ببداية شهر نوفمبر يبدأ النحاتون بتشكيل شجرة عيد الميلاد من الكومة الضخمة من الرمال، ليبلغ طول الشجرة 35 قدمًا، و تعتبر شجرة ساندى هي الشجرة الرملية الوحيدة في العالم التي يبلغ وزنها 700 طن ، و مضاءة بالمصابيح صغيرة الحجم مع إقامة عروض موسيقية كل ليلة طول موسم العطلات.

Advertisements

شجرة عيد الميلاد العائمة بريو دي جانيرو بالبرازيل

تدشن شجرة عيد الميلاد عائمة والتى يبلغ طولها حوالى أكثر من 270 قدم، بجانب إقامة عروض للألعاب النارية مع وضع 3 ملايين من المصابيح والتى نجحت فى جذب حوالي 200000 زائر.

شجرة جاليري لافاييت بباريس

ويتم وضع شجرة عيد الميلاد المكونة من أربعة طوابق داخل متجر جاليري لافاييت كل عام في باريس، وتتميز بأنها مليئة بزخارف على شكل أزهار، والمصابيح وتوضع بجوار حلبة للتزحلق على الجليد حيث يمكن للزبائن التزلج مع إطلالات على برج إيفل وبانثيون والمعالم الباريسية الشهيرة الأخرى كخلفية لك.

شجرة عيد الميلاد بجوبيو بإيطاليا

وتعتبر من أجمل أشجار عيد الميلاد الشجرة التى دشنت في جوبيو بإيطاليا، والتى يتم تجهيزها من خلال أخذ أشجار الصنوبر من على سفوح جبل إنجينو وتزيين بجموعة من المصابيح و التي يبلغ طولها 2000 قدم حيث تمتد من الجبل من القاعدة إلى القمة، ويتم إضاءة الشجرة بدأ من 7 ديسمبر وحتى الأسبوع الأول من يناير.

شجرة فيلنيوس بليتوانيا

وتتكون شجرة فيلنيوس من البناء المعدني الذي يبلغ طوله 27 مترًا، و يتكون من حوالي 6000 فرع وأكثر من خمسة كيلومترات من الإضاءة ، وتدشن في وسط مدينة فيلنيوس القديمة وتقع في ساحة الكاتدرائية، وتضيء شجرة عيد الميلاد في فيلنيوس في عدد لا يحصى من الألوان ، وتوفر حتى للزوار فرصة للتجول تحت غطاء الأنوار وكما تضم ألعاب عيد الميلاد.