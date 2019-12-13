شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الأرق عديدة منها الاكتئاب والربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تواجه صعوبة فى النوم دائماً حتى إذا كنت تشعر بالتعب؟.. قد يكون هذا من أعراض مشكلة أو اضطراب من اضطرابات النوم، وهو الأرق، وهو عدم القدرة على النوم أو البقاء نائماً ليلاً وهي مشكلة تؤثر على طاقتك ومزاجك وقدرتك على العمل خلال اليوم، كما يمكن أن يساهم الأرق المزمن في مشاكل صحية خطيرة، وفقاً لموقع "help guide".

ونظراً لأن البشر يحتاجون إلى كميات مختلفة من النوم، يتم تعريف الأرق بنوعية نومك وما تشعر به بعد النوم - وليس عدد الساعات التي تنام فيها أو السرعة التي تنام بها، حتى لو كنت تقضي 8 ساعات في الليلة نائماَ، وإذا كنت تشعر بالنعاس والإرهاق أثناء النهار، فقد تكون تعاني من الأرق.



اسباب الارق

أسباب الأرق

اسباب الارق هى التى تحدد كيفية علاجه بشكل صحيح، فأشياء مثل التوتر والقلق والاكتئاب تسبب نصف جميع حالات الأرق، لكن عاداتك أثناء النهار ، وروتين النوم ، والصحة البدنية قد تلعب أيضًا دورًا. حاول تحديد جميع الأسباب المحتملة للأرق، بمجرد اكتشاف السبب الجذري، يمكنك تكييف العلاج وفقًا لذلك.

-هل أنت تعانى الكثير من التوتر.

-هل أنت مكتئب؟ هل تشعر باليأس.

-هل تعاني من مشاعر القلق المزمن؟

-هل مررت مؤخرًا بتجربة مؤلمة.

-هل تتناول أي أدوية قد تؤثر على نومك.

-هل لديك أي مشاكل صحية قد تتداخل مع النوم.

-هل بيئة نومك هادئة ومريحة.

-هل تحاول الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم.



اسباب الارق

الأسباب النفسية والطبية للأرق

في بعض الأحيان، يستمر الأرق بضعة أيام فقط ويختفي من تلقاء نفسه، خاصةً عندما يكون الأرق مرتبطًا بسبب مؤقت واضح، مثل الضغط النفسى فى عرض تقديمي، أو انفصال مؤلم، أو ويرتبط الأرق المزمن عادة بمشكلة نفسية أو جسدية.

-يعد القلق والتوتر والاكتئاب من أكثر الأسباب شيوعًا للأرق المزمن. -صعوبة النوم قد تزيد من أعراض القلق والضغط والاكتئاب.

-تشمل الأسباب العاطفية والنفسية الشائعة الأخرى الغضب والقلق والحزن والصدمات.

-مشاكل طبية أو مرض، يمكن أن تساهم العديد من الأمراض والحالات الطبية في الأرق، بما في ذلك الربو، الحساسية، مرض باركنسون، وفرط نشاط الغدة الدرقية، وارتداد الحمض، وأمراض الكلى، والسرطان.

- الألم المزمن هو أيضا سبب شائع للأرق.

-الأدوية، يمكن أن تتداخل العديد من الأدوية الموصوفة مع النوم، بما في ذلك مضادات الاكتئاب، وهرمون الغدة الدرقية ، وأدوية ضغط الدم المرتفعة، وبعض وسائل منع الحمل ومسكنات الألم التي تحتوي على الكافيين ومدرات البول ، وحبوب التخسيس.

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-اضطرابات النوم. الأرق هو بحد ذاته اضطراب في النوم ، ولكنه قد يكون أيضًا أحد أعراض اضطرابات النوم الأخرى، بما في ذلك توقف التنفس أثناء النوم ، ومتلازمة تململ الساقين .



الارق

اعراض الارق

اعراض الارق تتمثل فى:

-صعوبة في النوم على الرغم من التعب.

-الاستيقاظ بشكل متكرر أثناء الليل.

-مشكلة في العودة إلى النوم عند الاستيقاظ.

-الاعتماد على الحبوب المنومة.

-الاستيقاظ فى وقت مبكرا في الصباح.

-النعاس أثناء النهار والتعب أو التهيج.

-صعوبة التركيز أثناء النهار.

علاج الارق

علاج الأرق يتمثل فى علاج الأسباب السابقة، ويمكن اتباع هذه النصائح لعلاج الأرق:

-تأكد من أن غرفة نومك هادئة ومظلمة وباردة، يمكن للضوضاء والضوء أو غرفة النوم الساخنة أو الباردة أو المراتب أو الوسائد غير المريحة أن تتداخل مع النوم.

-التزم بجدول نوم منتظم، ادعم ساعتك البيولوجية بالذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.

-أطفئ جميع الشاشات قبل النوم بساعة على الأقل. تنبعث الشاشات الإلكترونية من الضوء الأزرق الذي يعطل إنتاج جسمك من الميلاتونين ويكافح النعاس. لذا بدلاً من مشاهدة التلفزيون أو قضاء بعض الوقت على هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر ، اختر نشاطًا مريحًا آخر ، مثل قراءة كتاب أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة.

-تجنب تحفيز النشاط والمواقف العصيبة قبل النوم، وهذا يشمل فحص الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي ، والمناقشات الكبيرة مع زوجتك أو عائلتك.

-تجنب القيلولة، القيلولة خلال النهار يمكن أن تجعل النوم أكثر صعوبة.