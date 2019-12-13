شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: سوء التغذية يرفع خطر إصابة العين بالمياه الزرقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن تناول نظامًا غذائيًا غنيًا باللحوم الحمراء والمعالجة، والأطعمة المقلية، والحبوب المكررة، ومنتجات الألبان عالية الدسم، كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات للإصابة بحالة العين التي تلحق الضرر بالشبكية وتؤثر على الرؤية المركزية للشخص والتى يطلق عليها "المياه الزرقاء".

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون من جامعة بوفالو، أن "المياه الزرقاء" هي حالة لا رجعة فيها تؤثر على الرؤية المركزية للشخص ، وتزيل قدرتها على النظر.

وقالت الدكتورة "شروتي ديجي"، التي أجرت البحث كجزء من درجة الماجستير في علم الأوبئة في كلية الصحة العامة والمهن الصحية إن علاج المياه الزرقاء المتأخر هو علاج غزير ومكلف ، ولا يوجد علاج للضمور، وهو الشكل الآخر من أشكال المياه الزرقاء المتأخرة التي تسبب أيضًا فقد البصر".

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وأضاف الباحثون أن النمط الغربي للغذاء ، الذي يُعرف بأنه عالي في استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة ، والأطعمة المقلية ، والحبوب المكررة والألبان الغنية بالدهون ، قد يكون عامل خطر لتطوير المياه الزرقاء فى العين.

وأخيراً ينصح الباحثون بتناول الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفاكهة والأسماك وزيت الزيتون البكر والتوابل الطبيعية وعدم اتباع الأنظمة الغذائية الغربية التى تعتمد على الدهون.