أجواء العمل الرديئة تجعل النساء "أمهات سيئات"

قد يواجه معظمنا بيئة رديئة في مكان العمل في مرحلة ما من حياتنا، وذلك يعود لعدة عوامل، أهمها مضايقات زملاء العمل ومعاملة رب العمل السيئة.

وبحسب دراسة جديدة فإن وجود مضايقات في العمل بالنسبة للنساء عادة ما يؤثر سلباً على علاقتهن بأبنائهن. وتقول الدراسة التي أجراها علماء في جامعة كارلتون، إن تلقي النساء معاملة سيئة في مكان العمل تنعكس سلباً على تربية الأمهات لأبنائهن.

ورصد الباحثون كيفية تداخل المعاملة السيئة في مكان العمل مع أساليب تربية الأمهات لأطفالهن، وتبين بأن العلاقة مع الأطفال عادة ما تكون متوترة ويسود فيها الطابع المتسلط من قبل الأمهات، حيث تلجأ الأمهات لاستراتيجيات أكثر صرامة.

وتقول الدراسة بأن الأجواء السلبية في العمل تؤدي إلى مستويات أعلى من التوتر، وضعف الانتباه ومعالجة المعلومات واتخاذ القرار، وهذا ينعكس على أداء المرأة كربّة منزل.

ويوصي الباحثون بتغيير مكان العمل برمته أو طلب النقل إلى فرع آخر إن كانت المضايقات تحدث بشكل مستمر ومكثف، وذلك لتجنب تأثيراتها السلبية على الصحة العقلية للأم وعلى أدائها مع أطفالها، وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا. قد يهمك ايضاً: الأمهات الأكبر سنًّا يهددن مواليدهن الذكور بأمراض خطيرة ومشكلات في القلب تعرّض الأمهات للعنف المنزلي بشكل متكرر يخفض ذكاء الأطفال