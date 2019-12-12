تعرف علي فوائد الشاي الأخضر على الريق

فوائد الشاي الأخضر على الريق لا تصدق! فهذا المشروب الصحي قادر على توفير الحماية من بعض الأمراض، لا سيما الأمراض السرطانية، وأمراض القلب والمفاصل والعظام وسواها.

تعرّفي إلى فوائد الشاي الأخضر على الريق، مع اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town في السطور الآتية:

إنَّ شرب الشاي الأخضر على الريق، يحمي الجسم من السرطان نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات، التي تحارب الخلايا الخبيثة وتمنع نموّها وتكاثرها.

فوائد الشاي الأخضر في الحفاظ على صحة القلب

يساهم شرب الشاي على الريق بخفض نسبة الكولسترول الضارّ LDL، وضغط الدم، ويحافظ على سلامة وصحة القلب.

فوائد الشاي الأخضر على الريق للعظام والمفاصل

يحتوي الشاي الأخضر على عناصر تُهدّئ من التهابات المفاصل، وشرب الشاي الأخضر على الريق مفيد جدًّا لصحة العظام.

فوائد الشاي الأخضر على الريق لصحة الدماغ

يعمل الشاي الأخضر على تنشيط خلايا الدماغ، والعمل على تحسين الذاكرة. وهو بذلك يؤمّن الوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر.

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فوائد الشاي الأخضر على الريق لزيادة نشاط الجسم

شرب الشاي الأخضر يقيك من التوتر والقلق

إنَّ تناول كوب من الشاي الأخضر على الريق، يزيد من نشاط الجسم، ويساهم في تخفيف حدّة التوتر والقلق، إذ يُعتبر مهدّئًا طبيعيًّا للأعصاب.

نصيحة اختصاصية: تناولي الشاي الأخضر بمعدل 3 أكواب في اليوم، من دون إضافة السكر إليه لتجنّب زيادة الوزن.لايف ستايل

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