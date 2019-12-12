تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البسيسة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x عدد بيضة (طازجة)

4 x معلقة كبيرة زبدة

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

2 x كوب دقيق ذرة

2 x كيس فانيليا

2 x علبة زبادي

1 ½ x كوب سكر

1 x كوب دقيق

1 x كيس باكينج بودر

1 x معلقة صغيرة قشر برتقال

1 x رشة ملح الطريقة: نسخن الفرن عند درجة حرارة 180.

فى وعاء عميق نخفق الزبد والزيت مع السكر حتى يتجانس الخليط.

نضيف البيض واحدة تلو الأخرى ونضرب جيدا ونضيف الفانيليا وبشر البرتقال ثم الزبادى ونضرب جيدا, ثم نضيف دقيق الذرة والدقيق المنخول ورشة الملح والباكينج بودر ونخلط جيدا حتى يتجانس الخليط.

ندهن صينية بالزبد ويصب بها العجين ثم ينثر الزبيب فوق الوجة وتدخل الصينية الفرن لمدة 40 دقيقة أو حتى تمام النضج.تترك تماما حتى تبرد ثم تقطع وتقدم . بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فراولة بالزبادى والبرتقال طريقة إعداد وتحضير كيكة الفانيليا بصوص الفانيليا

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