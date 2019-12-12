تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشاتوه

المقادير

4 x عدد بيضة

3 x كوب سكر (أو كوب كامل..حسب الرغبة)

1 x كيس باكينج بودر

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x كوب شيكولاته سايحة

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x رشة ملح (ذرة)

1 x كوب زبدة

1 x كوب كاكاو

1 x كوب دقيق

1 x كوب زيت عباد شمس

الطريقة:

الأول هنضرب السكر و الزبدة و الزيت و اللبن و الكاكاو و نص كوباية الشيكولاته(و نسيب النص التاني على جنب)

نضيف البيض و نستمر في الضرب

نضيف الدقيق و الباكين باودر و الفانيليا و الملح و نستمر في الضرب

هندخلها الفرن لمدة 45 دقيقة - أول نص ساعة على درجة حرارة 160 و بعدها نقلل درجة الحرارة شوية لـ140

بعد ما نخرجها من الفرن و هي سخنة هنضيف عليها نص كوباية الشيكولاته السايحة المتبقية

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