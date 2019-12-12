تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشاتوه

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
4 x عدد بيضة
3 x كوب سكر (أو كوب كامل..حسب الرغبة)
1 x كيس باكينج بودر
1 x معلقة صغيرة فانيليا
1 x كوب شيكولاته سايحة
1 x كوب لبن كامل الدسم
1 x رشة ملح (ذرة)
1 x كوب زبدة
1 x كوب كاكاو
1 x كوب دقيق
1 x كوب زيت عباد شمس
الطريقة:
الأول هنضرب السكر و الزبدة و الزيت و اللبن و الكاكاو و نص كوباية الشيكولاته(و نسيب النص التاني على جنب)
نضيف البيض و نستمر في الضرب
نضيف الدقيق و الباكين باودر و الفانيليا و الملح و نستمر في الضرب
هندخلها الفرن لمدة 45 دقيقة - أول نص ساعة على درجة حرارة 160 و بعدها نقلل درجة الحرارة شوية لـ140
بعد ما نخرجها من الفرن و هي سخنة هنضيف عليها نص كوباية الشيكولاته السايحة المتبقية
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