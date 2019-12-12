تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الجاتوه

القاهرة - لايف ستايل المقادير 10 x معلقة كبيرة كريم شانتى (خام..للتزيين)

3 x عدد بيضة

3 x مكعب جبنة كيري (للتزيين)

2 x معلقة كبيرة عسل نحل (للشربات)

2 x معلقة كبيرة مربى (للحشو.. النوع و الكمية حسب الرغبة)

2 x معلقة كبيرة لبن بودرة (للتزيين)

2 x معلقة كبيرة كريمة لبّاني (للتزيين)

2 x معلقة كبيرة لبن بودرة

2 x معلقة كبيرة قشطة (معلبة..للتزيين)

1 x رشة ملح (للتزيين)

1 x معلقة كبيرة خل

1 x كوب سكر (للشربات)

1 x رشة فانيليا

1 x كوب ماء (للشربات)

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر (معلقة ممسوحة)

1 x رشة ملح

1 x رشة ملح (للشربات)

1 x رشة فانيليا (للتزيين)

1 x علبة زبادي

1 x كوب ماء (مثلج..للتزيين)

¾ x كوب دقيق (منخول)

½ x كوب سكر (للتزيين)

½ x كوب سكر الطريقة: نبطن الصنيه بالدقيق والسمن ونضع ورق زبده مدهونه بالسمنه وننزل البيض والملح والفانليا والخل ونضرب ضربتين وننزل بالسكر لحد ماينفش واللون يفتح

بنزل بالزيت ضربتين وبنزل الزبادى واللبن البودره ضربتين وبنزل بالدقيق وبقلب لحد مايختفى

واصبه فى الصنيه المدهونه وبحطه فى فرن متسخن على 200 مع تشغيل المروحه ان وجدت

وبطفى الفرن واسيبها ثوانى فى الفرن واطلعها تهدى واقلبها واشيل ورقه الزبده واغطيها بعد ماتبرد

واكرر نفس الخطوات مرتين كمان

بالنسبه للحشو قومت بوضع الكريمه مع السكر واللبن البودر والفانليا والملح والقشطه والكريمه وتصفيه الجلاتين على الكريمه ونضع الماء المثلج ونضرب الا ان يتكون منقار الطير على طرف المضرب

ونتركها فى الثلاجه نص ساعه ونقوم بتسقيه اول طبقه بالشربات ووضع كميه بسيطه من المربى ونضع فوقها كميه بسيطه من الكريمه وعملت شكل بيها عن طريق مشط قديم بالسنون الضيقه وحطيت الطبقتين الاخرين بنفس الطريقه

وساويت الاطراف بالسكينه وحبيت اساوى الوش عن طريق وضع كوب ماء مغلى ووضعت السكينه ومسحت السكينه وسويتها وعملت شكل بالكيس الحلوانى وحطيت الكريز ودخلتها التلاجه اربع ساعه وتقدم بالف هنا Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير كيكة الفانيليا بصوص الفانيليا طريقة اعداد كريب الفراولة اللذيذ بالكريم شانتيه

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