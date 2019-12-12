تعرف علي فوائد صحية و مذهلة لزيت الورد

يعد زيت الورد من الزيوت الرائعة التي لها العديد من الفوائد للبشرة والشعر والصحة.

يستخرج زيت الورد من تقطير الورد الطازج بطريقة معينة ،ويحتوي زيت الورد على الكثير من الفيتامينات والعناصر المهمة جداً للبشرة والجسم والشعر، فيحتوي زيت الورد على مضادات اكسدة بالإضافة الى انه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات واهمها فيتامين A.B.D.K وكل هذه الفيتامينات مهمة جدا للجسم ووجودها مجتمعة في زيت الورد تجعل فائدته كبيرة جدا للصحة، وسوف نعرض لكي في هذا المقال اهمية زيت الورد للبشرة والشعر والصحة، ففوائد زيت الورد الرائعة سوف تجعلك تستخدميه دائما ولن تتخلي عن استخدامه ابداً في حياتك.

فوائد زيت الورد للأعصاب

يساعد زيت الورد على الاسترخاء وتهدئه الاعصاب بشكل كبير للغاية ويقلل من الشعور بالتوتر والاكتئاب، ولاستخدام زيت الورد لتهدئه الاعصاب يتم ملاء حوض الاستحمام بالماء الدافئ ووضع بضع قطرات من زيت الورد في حوض الاستحمام، والاسترخاء داخل حوض الاستحمام لمدة نصف ساعة، وسوف نشر بالراحة والهدوء والتخلص من الضغط والتوتر.

فوائد زيت الورد للجنس

يساعد زيت الورد على تعزيز الرغبة الجنسية لدي النساء والرجال، ويساهم في علاج مشاكل الضعف الجنسي لدي الرجال، كما انه يجعل الزوجين يشعرون بالسعادة والاسترخاء والهدوء اثناء ممارسة العلاقة الحميمة لذا احرصي دائما على استخدام زيت الورد اثناء العلاقة الحميمة او التدليك به قبل العلاقة الحميمة.

فوائد زيت الورد للجسم

يساعد زيت الورد على ترطيب الجلد، كما انخ يساعد في التخلص من اي بكتريا او جراثيم ويقلل من الطفح الجلدي وحساسية الجلد ويساعد على التخلص من أي بقع داكنة اللون قد تظهر على الجلد، بالإضافة الى ذلك فهو يساعد على التخلص من ترهلات الجسم بشكل كبير ويساعد على شد الجسم، وبالتأكيد يعطي الجسم رائحة منعشة تدوم لفترة طويلة. يساعد زيت الورد أيضًا في القضاء على البكتريا وبالتالي فهو مفيد جدا لمعظم الامراض الناتجة عن البكتريا والجراثيم كالإسهال والتسمم الغذائي وغيرها من الامراض

فوائد زيت الورد للمعدة وآلام الدورة الشهرية

يساعد على تهدئة المعدة بشكل كبير جدا ويساعد على التخلص من الم المعدة، ويساهم في تهدئة القولون العصبي حيث انه يقلل من الافرازات التي قد تسبب التهاب والم القولون وعند زيادتها بصورة مفرطة قد تتسبب في حدوث قرح في المعدة. تعاني المرأة اثناء الدورة الشهرية من الكثير من الاعراض كالمغص والتقلصات الحادة في البطن والشعور بالصداع، والعصابية وعدم القدرة على السيطرة على الاعصاب، وزيت الورد يساعد على التخلص من الاعراض المزعجة للطمث حيث انه يساعد على التقليل من المغص والتقلصات ويساعد على التخلص من الصداع والم الراس التي تصاحب الطمث بالإضافة الى انه يساعد على تهدئه الاعصاب والشعور بالاسترخاء.

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فوائد زيت الورد للبشرة

يعرف زيت الورد بفوائد العديدة للبشرة حيث انه يعمل على تبيض البشرة والتخلص من الهالات السوداء ومكافحة التجاعيد والتقليل من ظهور الحبوب والبثور، بالإضافة الى انه يساعد عل تبيض البشرة واعطائها رائحة جميلة كما انه يساعد على التخفيف من حروق الشمس، لذا احرصي دائما سيدتي على استخدام زيت الورد لبشرتك للتخلص من المشاكل المختلفة، ويمكنك استخدام زيت الورد بمسح البشرة به مباشرة او ادخاله في كافة الوصفات الطبيعية للبشرة.

فوائد زيت الورد للشعر

لزيت الورد العديد من الفوائد على الشعر ويدخل في صناعة معظم المستحضرات الخاصة بالشعر لرائحته الجميلة، فزيت الورد يساعد على التخلص من القشرة ويعطي الشعر لعومة ولمعان، كما انه يعمل على تغذيه الشعر وتقويته، ويعمل على التخلص من أي بكتريا موجودة في فروة الراس قد تسبب تساقط للشعر، بالإضافة الى ذلك فهو يعطى الشعر رائحة جميلة منعشه تدوم لفترات طويلة، ويمكنك استخدامه كدهان للشعر بعد الاستحمام او خلطة مع انواع اخرى من الزيوت.

فوائد زيت الورد للأظافر واليدين

يساعد زيت الورد على تقوية الاظافر الضعيفة ويساعد على التخلص من الجلد الزائد الذي يحيط بالأظافر، بالإضافة الى انه يساعد على تطويل وتغذيه الاظافر ويعطيها لمعان، وهو مفيد ايضا لجمال اليدين حيث انه يزيد من نعومة اليدين ويمنحهم ترطيب ولمعان ويساعد على تبيض اليدين.

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