تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الموز بالشوكولاتة

المقادير 3 x معلقة كبيرة كاكاو

2 x معلقة صغيرة عسل نحل

1 x عدد موز

½ x كوب حليب خالى الدسم

½ x كوب ثلج (مجروش) الطريقة: قومي بخفق المكونات كلها في الخلاط بعد إضافة مكعبات الثلج ثم صبيها في الأكواب و بألف هنا و شفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة تحضير كيك اسفنجي بالكاكاو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كاسترد الموز

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