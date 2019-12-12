تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص الشيكولاته

المقادير 1 x كوب زيت ذرة

1 x كوب سكر

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x كوب كاكاو الطريقة: في وعاء أو في الخلاط اضرب كل المقادير جيدا للحصول على صوص الشيكولاته Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير كيك الفواكة مع الكرز طريقة إعداد وتحضيرحلى البسبوسة بالنسكافيه

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