تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ماكرون الشيكولاتة بالنوتيلا

المقادير

300 x جرام سكر بودرة

6 x عدد بيضة (بياض فقط)

4 x معلقة كبيرة كاكاو (غير محلى)

2 ½ x كوب دقيق (لوز)

1 x كوب شيكولاتة (نوتيلا للحشو)

¾ x كوب سكر (ناعم وليس بودرة)

½ x معلقة صغيرة ملح (ناعم أو بودرة التارتار)

الطريقة:

في وعاء ننخل جيدا السكر البودرة مع الكاكاو ودقيق اللوز ونتركهم جانبا.

في وعاء نظيف وجاف تماما نخفق بياض البيض مع بودرة التارتار وعندما يبدأ البياض في التماسك نبدأ في اضافة السكر الناعم في التدريج، نضيفه على ثلاث مراحل مع مواصلة الخفق حتى يتكون منقار الطائر.

نضيف خليط اللوز والكاكاو بالتدريج لبياض البيض وعقب كل اضافة نقلب من تحت لفوق بمعلقة مسطحة سباتيولا حتى لا يخرج الهواء من الخليط

نبطن صينية خبز بمفرش سيلكون، ونعبئ الماكرون في كيس الحلواني ونستخدم الرأس الدائرية ونقوم بعمل وحدات دائرية متساوية، وبين كل واحدة والاخرى مسافة 2 سم.

نترك الماكرون حوالي نصف ساعة او ساعة حتى تتكون قشرة خارجية على السطح.

يخبز الماكرون في فرن ساخن على درجة حرارة 150 مئوية لمدة 12 دقيقة.

بعد ما يبرد تماما ننزعه من على السيلكون ونقوم بوضع معلقة صغيرة من النوتيلا على واحدة وتغطيتها بواحدة اخرة.

كلما حفظناه في الثلاجة كان طعمه اقوى وتداخلت النكهات اكتر

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