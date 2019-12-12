تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن موزة بالخضار

المقادير

3 x معلقة كبيرة خل

3 x معلقة كبيرة عصير ليمون

2 x عدد بطاطس (مقطعة)

2 x عدد جزر (حلقات)

2 x عدد بصلة (واحدة مفرومة واخرى مكعبات)

2 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة زبدة

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x عدد باذنجان (مقطع مكعبات)

1 x كيلو لحمة بتلو (موزة)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x مكعب مكعب مرقة لحم

1 x عدد فلفل أصفر حلو

1 x عدد فلفل أخضر حلو (حلقات)

1 x رشة جوزة الطيب

1 x رشة حبهان

½ x معلقة صغيرة بهارات لحمة

½ x لتر عصير طماطم

الطريقة:

تتبل قطع اللحم بالبصل المفروم والثوم وجميع البهارات والليمون والخل وتغطى وتترك فى الثلاجة مدة ساعتين.

فى طاسة بها معلقتين من الزبد نضع الموزة ونقلبها من جميع الجهات مدة خمس دقائق حتى يحمر لونها.

ثم فى نفس الطاسة نضع مكعبات البصل ونقلب حتى يصفر لونة ثم نضيف البطاطس والجزر ونقلب حتى يذبلوا.

نقلى مكعبات الباذنجان فى زيت ساخن غزير حتى يحمر لونة ثم ينشل على ورق ماص للزيت ثم يرص فى الطاجن.

ثم ترص قطع اللحم فوق الباذنجان.

ثم نضع البطاطس والجزر والفلفل الألوان فوق اللحم.

نتبل عصير الطماطم بمكعب مرق اللحم وفلفل أسود والبهارات.

ثم نصب عصير الطماطم فوق الخضر واللحم ثم نضعة فى الفرن عند درجة حرارة 180 مدة نصف ساعة أو لحين ان ينضج يقدم مع أرز ابيض بالهنا والشفا

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