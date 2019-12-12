تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن الكوسة

المقادير

4 x معلقة كبيرة كريمة لبّاني

4 x معلقة كبيرة جبنة بارميزان

2 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

2 x عدد صدور دجاج مخلية

2 x عدد بيضة (مفصول الصفار عن البياض)

1 x معلقة كبيرة سمن

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x كيلو كوسة (شرائح)

1 x كوب أرز عادى

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

الطريقة:

تسلق صدور الدجاج نصف سلقة وترفع من على النار وتصفى وتقطع شرائح.

تسلق الكوسة فى كوب من مرق صدور الدجاج وترفع من على النار وتصفى.

فى إناء على النار نقلب البصل مع السمن حتى يصفر لونة.

ثم نضيف الأرز والبقدونس ونقل جيدا ويترك مدة خمس دقائق مع التقليب المستمر.

ثم نضيف 2 كوب من المرق وبنتل بالملح والفلفل وعند غليان المرق نهدى النار ويغطى الإناء ويترك حتى ينضج الأرز.

نخفق جيدا بياض البيض ونضيفة للأرز ونقلب جيدا.

نخلط الكوسة مع شرائح الدجاج والكريمة اللبانى.

فى طاجن نضع الأرز ثم نضع فوقة الكوسة والدجاج.

يدهن الوجة بصفار البيض ثم ينثر فوقة الجبن.

نضع الطاجن فى الفرن حتى يأخذ لون ذهبى, ويقدم ساخنا مع سلطة.. بالهنا والشفا.

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