تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن لوبيا بالبيض

المقادير

5 x عدد فص ثوم مهروس

5 x عدد بيضة (طازجة)

3 x كوب عصير طماطم

2 x عدد بصلة مفرومة

1 x عدد حبهان

1 x معلقة كبيرة سمن

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x رشة ملح

1 x عدد فص مستكة

1 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

½ x كيلو لوبيا (منقوعة لمدة ليلة)

الطريقة:

فى وعاء به كمية مياة وفيرة مع معلقة من الملح على النار نسلق اللوبيا ثم تشطف من ماء السلق وتصفى.

ثم فى إناء على النار نضع الزبد والزيت والبصل ونقلب حتى يذبل لونة.

ثم نضيف الثوم ونقلب.

ثم نضيف عصير الطماطم وكوب من الماء ويترك على النار حتى يسمك القوام.

نضيف اللوبيا وتتبل بالملح والفلفل وتترك على النار حتى تغلى.

ثم تنقل اللوبيا لطاجن ثم يكسر البيض عليها وينثر فوقها القليل من الزيت والزبد.

ثم توضع فى الفرن عند درجة حرارة 180 حتى ينضج البيض يقدم ساخنا بالهنا والشفا.

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