القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x كوب ماء

2 x عدد قرن فلفل حامى

1 x كيلو لحمة بتلو

1 x رشة بهارات

1 x كيلو بصل (حلقات)

½ x كوب زيت عباد شمس

½ x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة) الطريقة: في مقلاة على النار يوضع الزيت تضاف اللحم ثم البصل والثوم ثم الفلفل الحار ونقلب حتى يذبلوا.

ثم نضع الخليط فى الطاجن.

يضاف الماء على الوعاء ثم يغطى بقطعة من ورق الفويل ويوضع فى الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة لمدة 40 دقيقة.

ينزع الغطاء ويترك فى الفرن حتى يتم إحمرار الوجه وبعدها يخرج من الفرن ويقدم ساخنا مع الارز بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة تحضير جمبري مقلي بالبهارات من المطبخ الآسيوي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز باللحمة والزبادى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن اللحمة بالبصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.