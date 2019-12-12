تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن بامية باللحمة

المقادير

700 x جرام طماطم (لعمل البامية)

5 x عدد فص ثوم مهروس (لعمل البامية)

2 x عدد حبهان

2 x عدد ورق لورا (لعمل البامية)

1 x معلقة صغيرة جنزبيل

1 x عدد بصلة (كبيرة)

1 x عدد طماطم

1 x كيلو لحمة

1 x كيلو بامية

1 x معلقة صغيرة كمون (لعمل البامية)

1 x عدد قرن فلفل حامى (لعمل البامية)

1 x عدد بصلة (لعمل البامية)

1 x معلقة صغيرة ملح

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (لعمل البامية)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

½ x معلقة صغيرة كمون

الطريقة:

لتحضير اللحمة : اول حاجة يقطع اللحم قطع كبيرة قليلا و تقطع البصلة أرباع و تقطع الطماطم نصفين

لتحضير البامية : تعصر الطماطم مع الفلفل الأسود و الكمون

يقطع البصل مكعبات صغيرة و يقطع الفلفل نصفين و ينزع منه البذر

لطهي اللحمة : توضع كل مكونات اللحم بعد التحضير فى لتر و نصف ماء مع التوابل على نار متوسطة حتى تكون أقتربت من النضج فيضاف الملح حسب الرغبة و ليس قبل ذلك و ينقل اللحم فى طاجن البامية ليكمل نضج فى الفرن فى الخطوة القادمة

لطهي البامية : يتم "تسبيك" الصلصة على النار مع البصل و الثوم وورق اللورا بدون زيت و ملح قليل (لا تنسى ملح اللحم)

تنقل كل المكونات فى طاجن كبير و يضاف عليها اللحم كما سبق و ثلاث أكواب مرق اللحم (حتى تغطى البامية) و الفلفل الحار

و بعدين ندخل الطاجن الفرن حتى نضج البامية و تقدم ساخنة

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