تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن بامية باللحمة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
700 x جرام طماطم (لعمل البامية)
5 x عدد فص ثوم مهروس (لعمل البامية)
2 x عدد حبهان
2 x عدد ورق لورا (لعمل البامية)
1 x معلقة صغيرة جنزبيل
1 x عدد بصلة (كبيرة)
1 x عدد طماطم
1 x كيلو لحمة
1 x كيلو بامية
1 x معلقة صغيرة كمون (لعمل البامية)
1 x عدد قرن فلفل حامى (لعمل البامية)
1 x عدد بصلة (لعمل البامية)
1 x معلقة صغيرة ملح
½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (لعمل البامية)
½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
½ x معلقة صغيرة كمون
الطريقة:
لتحضير اللحمة : اول حاجة يقطع اللحم قطع كبيرة قليلا و تقطع البصلة أرباع و تقطع الطماطم نصفين
لتحضير البامية : تعصر الطماطم مع الفلفل الأسود و الكمون
يقطع البصل مكعبات صغيرة و يقطع الفلفل نصفين و ينزع منه البذر
لطهي اللحمة : توضع كل مكونات اللحم بعد التحضير فى لتر و نصف ماء مع التوابل على نار متوسطة حتى تكون أقتربت من النضج فيضاف الملح حسب الرغبة و ليس قبل ذلك و ينقل اللحم فى طاجن البامية ليكمل نضج فى الفرن فى الخطوة القادمة
لطهي البامية : يتم "تسبيك" الصلصة على النار مع البصل و الثوم وورق اللورا بدون زيت و ملح قليل (لا تنسى ملح اللحم)
تنقل كل المكونات فى طاجن كبير و يضاف عليها اللحم كما سبق و ثلاث أكواب مرق اللحم (حتى تغطى البامية) و الفلفل الحار
و بعدين ندخل الطاجن الفرن حتى نضج البامية و تقدم ساخنة
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