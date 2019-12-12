تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن فول بالطحينة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

3 x معلقة كبيرة خل

2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

2 x كوب فول (مدمس)

2 x عدد فص ثوم مهروس

2 x عدد طماطم (مقطعة مكعبات)

1 x كوب طحينة

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x رشة ملح

1 x كوب بقدونس طازج (مفروم)

1 x رشة فلفل اسود مطحون

½ x معلقة صغيرة كمون

¼ x كوب ماء الطريقة: فى وعاء عميق نضع الطحينة والماء والخل ونصف الزيت ونخفق جيدا حتى يتجانسوا.

ثم فى وعاء اخر نضع الفول ويتبل بالملح والفلفل والكمون والليمون وباقى الزيت ونقلب ثم يهرس جيدا.

ثم نضيف للفول البقدونس والطماطم والبصل ونقلب.

ثم فى طاجن نضع خليط الفول ويصب فوقة الطحينة ثم نضعة فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة أو لحين أن يأخذ لون ذهبى يقدم ساخنا بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير سلطة الشمندر مع جبن الفيتا والبقدونس طريقة إعداد وتحضير متبل الكوسا بالطحينة

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