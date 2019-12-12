تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن السجق

المقادير

5 x عدد فص ثوم

3 x عدد طماطم (مكعبات)

2 x عدد بصلة (شرائح)

2 x معلقة كبيرة دبس الرمان

1 x عدد فلفل أصفر حلو (مقطع)

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة بابريكا

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x رشة جوزة الطيب

½ x كيلو سجق شرقى

½ x معلقة صغيرة كارى أصفر

½ x كيلو بطاطس (مقطعة مكعبات)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

الطريقة:

فى طاسة نضع الزبدة والبصل ونقلب جيدا حتى يصبح شفاف.

ثم نضيق الثوم والسجق ونقلب جيدا.

ثم نضيف دبس الرمان ونقلب ويترك على النار حتى مدة خمس دقائق.

فى وعاء نضع مكعبات البطاطس وتتبل بالكارى وجوز الطيب والباربريكا والملح والفلفل.

ثم فى وعاء على النار نضع معلقتين من الزيت و نضيف البطاطس وتقلب جيدا.

فى طاجن نضع طبقة من البطاطس ثم السجق ثم البطاطس ثم نضعه فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة.. يقدم ساخنا.بالهنا والشفا

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