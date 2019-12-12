تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن الخضار بالكارى

المقادير

3 x عدد فص ثوم مهروس

2 x كوب كريمة لبّاني

2 x معلقة كبيرة كارى أصفر

2 x كوب حليب جوز الهند

2 x عدد بصلة (مقطعة أرباع)

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد عيدان كرفس (شرائح)

1 x عدد رأس كرات (شرائح)

1 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x عدد جزر (شرائح)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة زبدة

½ x كيلو بطاطس (مكعبات)

½ x كوب كزبرة خضراء

½ x كيلو بطاطا (مكعبات)

¼ x كيلو مشروم (شرائح)

¼ x كيلو بسلة

¼ x ثمرة قرنبيط (مقطعة زهرات ومسلوقة فى ماء مغلى مع رشة من الكمون)

الطريقة:

فى وعاء على النار نضع الزيت والزبد ثم نضيف البصل والثوم والكرات والكرفس ونقلب حتى يذبلوا.

ثم نضيف البطاطا والجزر والقرع والقرنبيط والبطاطا والبسلة والمشروم ونقلب جيدا.

ثم نضيف حليب جوز الهند والكارى والكريمة ويتبل بالملح والفلفل ونقلب حتى يتجانس الخليط.

تنقل المكونات فى طاجن ونضيف الكزبرة ويغطى بورق الفويل ويوضع فى الفرن عند درجة حرارة 180 لحين أن ينضج يقدم ساخنا بالهنا والشفا.

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