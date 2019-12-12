تعرفي على طريقة إعداد وتحضير محشي الباذنجان

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x كوب عصير طماطم

2 x كوب أرز عادى

2 x عدد طماطم (مقطعة شرائح)

1 x حزمة بقدونس طازج (مفروم ناعم)

1 x حزمة كزبرة خضراء (مفروم ناعم)

1 x كوب ماء

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x عدد بصل

1 x حزمة شبت (مفروم ناعم)

1 x معلقة صغيرة نعناع

½ x كيلو باذنجان الطريقة: فى طاسة هنضيف الزيت ونقلب فيه البصل لحد ما يدبل وبعدين هنضيف عصير الطماطم والشبت والبقدونس والكزبرة.

هنسيب عصير الطماطم يغلى وبعدين هنضيف الأرز للخليط ونقلبه لمدة دقيقتين ويرفع من على النار.

هنفتح الباذنجان ونغسله من جوه كويس ونحشية بخليط الأرز بس مش للأخر علشان الأرز بينفش مع التسوية.

فى حلة هنرص شرائح الطماطم وهنحط فوقيها الباذنجان المحشى وهنضيف ملح وكوب ماء.

هنسيب الحلة تغلى على نار عالية وبعدين هنوطى النار ونسيبه يستوى حوالى 15 دقيقة. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير سلطة الحمص مع البقدونس وجبن الفيتا 6 فوائد لـ"الكزبرة الخضراء" واستخدامها مُسكِّن للفتيات

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