تعرف علي 5 تمرينات تجعلك شعلة نشاط عند الاستيقاظ

الاستيقاظ من النوم والاستعداد لبدء يوم جديد في العمل أو ممارسة العادات اليومية يحتاج إلى النشاط والقوة لإنجازها، واستكمال باقي اليوم بنفس هذا المعدل، ولكن حتى تحافظين على هذا المستوى من النشاط عليك القيام بعدة تمرينات بسيطة فور استيقاظك ومن شانها أن تجعل طاقتك في اعلى مستوياتها.



فإذا كنت تعانين من مشكلات في الجسم وانعدام النشاط لبدء اليوم، إليك 5 تمرينات يومية تساعدك على النشاط:



- مد الجسم بالكامل:

يمكنك القيام بهذا التمرين وأنت في سريرك، كل ما عليك فعله هو قفل أصابعك معًا ، ومد ذراعيك فوق رأسك ودفع كفيك نحو الأمام وأنت تستنشق.



أثناء القيام بذلك ، قم بإطالة ساقيك وتوجيه أصابع قدميك، مع الحفاظ على المرفقين والركبتين مستقيمة لمدة 5 ثوان، كرر 3 مرات للاسترخاء جسمك بالكامل.



-تمرين الجلوس

اجلسي على حافة السرير، وانحني بجزئك الأعلى إلى الأمام حتى تلمسين الأرض بأصابعك، ظلي هكذا لمدة 5 دقائق مع إطلاق الشهيق والزفير بإنتظام.



- تمارين الساقين والظهر

استلقي على ظهرك، ثم اثني ركبتيك وباطن قدميك، ثم لف ذراعيك حول ساقيك وجلبهم نحو صدرك، حافظ على رأسك على الوسادة واستمر في الحصول على 10 أنفاس عميقة.



- لف الخصر

قومي بالاستلقاء على السرير وإبقاء الجزء العلوي من الجسم على حالته، ولف الجزء السفلي من الوسط والقدمين لأحد الجانبين، ومد اليد والرأس في الجهة الأخرى.



- مد الظهر

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خذ على وضع الجلوس على السرير مع مد القدمين أمامك، ومن ثم قومي بتحريك الجزء العلوي من الجسم ومد الذراعين بالتوازي مع القدمين.

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