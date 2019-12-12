تغذية الرضيع بعد عامه الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2019 05:34 مساءً - أجمع الأطباء على أن الطفل بعد عامه الأول، يستطيع أن يتناول وجباته مشاركة مع سائر أفراد الأسرة...بل ويجب تشجيعه على ذلك ابتداءً من الشهر الحادي عشر من العمر...أي ثلاث وجبات أساسية مع «تصبيرة» طوال فترة اليوم. عن نظام التغذية ومعنى التصبيرة يوضح لنا إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال.

عليك أن تدركي أن وظيفتك هي تقديم أحسن المأكولات لطفلك، وليس إرغامه على تناول الطعام، لذا عودي نفسك على تلافي الصعوبات أو المشاكل التي ستلاقينها مع طفلك في هذه الفترة تحديداً.

وجبة الإفطار:

تشمل وجبة الإفطار بعضاً من هذه الأنواع: اللبن، البيض، الفول، العدس، الجبن بمختلف أنواعه، البليلة، الكورن فليكس، الكويكر، السريلاك أو الحبوب... والخبز بالصورة السهلة التي يفضلها.

الفول والعدس غنيان بالبروتينات، ويعطيان للذكر بالتدريج في نهاية العام الأول بعد التأكد من أنهما لا يحدثان أي مضاعفات في الدم، والحبوب الجاهزة تعطي الطفل الطاقة التي تلزم للعبه ونشاطه طوال اليوم.

وجبة الغداء:

يمكنك تقديم لحوم أو دجاج أو أسماك أو كبد للطفل، ويمكنك إعطاؤها بالطريقة نفسها التي تعد بها للكبار مع تقطيعها إلى أجزاء صغيرة، أو إجراء بعض التعديلات كفرم اللحمة أو إضافتها إلى الأرز أو الشعرية أو البطاطس البوريه.

ولو اقتصر غذاؤه اليومي على أي من هذه البروتينات مع قليل من النشويات اعتبر ذلك مناسباً جداً، ولا داعي للإصرار على إعطائه الخضار والسلطات إذا أبدى عدم رغبته في ذلك، ويمكن تأجيل الفاكهة كالموز والتفاح والبرتقال إلى ما بين الوجبات كتصبيرة.

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وجبة العشاء:

يختلف ميعادها من طفل إلى آخر، وقد تتكون من نوع طعام الغداء نفسه، أو تقتصر على مهلبية أو كاسترد أو كويكر أو ساندويتش بالجبن أو اللانشون المحفوظ أو الشيبسي، وقدمي له كوباً من اللبن إذا كان لا يرفضه...أو ضعيه في زجاجة إذا أصر؛ لكن لا تتركي الزجاجة في فمه طوال الليل.

نصائح لتغذية طفلك:

قدمي له الأكل في أشكال سهلة التناول، ولا تساعديه إلا إذا رغب في ذلك، أعطيه الملعقة لكي يأخذها بيده ويضعها في فمه؛ حتى تشجعيه على تنمية قدراته ومهاراته الجديدة، دعيه يأكل بأي صورة تلائمه، وسوف يتناول الطفل ما يريده من دون إصرار منك لأكل طعام معين.

حاولي أن تجعلي أوقات الطعام بالنسبة إليه فترة ممتعة، ودعيه يتوقف عن الأكل عندما يرغب في ذلك؛ إذ إنه من الصعب علاج تباطؤ الطفل في تناول الطعام...فهو يستمر فترة، ولا تجبريه أيضاً على تناول طعامه بسرعة؛ لأن ذلك سيؤدي إلى رفضه الطعام.