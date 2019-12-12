كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2019 05:34 مساءً - يتعلم الأطفال التعرف على الألوان لمدة 18 شهراً. يمكنهم تسمية ألوان مختلفة من عمر 2.5 إلى 3 سنوات، ومع ذلك، في بعض الأحيان قد يكون الأمر محبطاً للآباء والأمهات؛ لأن تدريس الألوان ليس سهلاً مثل الأنشطة الأخرى، مثل أرقام التدريس، تنصح خبيرة التخاطب نيفين مسعود الآباء والأمهات بهذه الطرق لتعليم الأطفال الألوان.

تعليم الأطفال الألوان:

يمكنك البدء في تدريس الألوان للأطفال الصغار في وقت مبكر من عامين، الأطفال الصغار عادة يحبون الألوان الزاهية، ابدئي بتعليمهم الألوان الأساسية أولاً: الأحمر، الأخضر، الأصفر، الأزرق. دعيهم يفهمون مفهوم هذه الألوان الأساسية قبل أن تتجاوزي هذه الألوان الأربع.

9 طرق سهلة لتعليم الأطفال الألوان:

1) ) طبق وجبة ملونة

أثناء تقديمك للأطعمة المختلفة، أدخلي العناصر الغذائية بلونها. مثل الخضراوات الخضراء والأرز الأبيض والخبز البني والفلفل الأحمر وحساء العدس الأصفر، إلخ.

2) ) الأغاني والقوافي

هناك تأثير قوي للموسيقى في نمو الطفل، احصلي على عدد قليل من أقراص الفيديو الرقمية (DVD) الخاصة بالأغاني المتحركة الصوتية المرئية والقوافي لتعليم طفلك الألوان ومشاهدتها.

3) ) قارني الأشياء المتطابقة

لا يزال طفلك يتعلم كلمات جديدة كل يوم، إذا قارنت كائنين مختلفين أثناء تدريس اللون، فستجعلين العملية أكثر تعقيداً، «سيكون من الأسهل للطفل أن يميز ألوان الكرة الحمراء والكرة الخضراء»، إن مقارنة كائنين متطابقين سيجعل التمايز بين الألوان أكثر وضوحاً.

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4) ) الألعاب والألغاز

احصلي لطفلك على طابقة الألوان وألعاب الذاكرة وغيرها، إذا كان طفلك يحتوي بالفعل على عدد قليل من هذه الألعاب، فقومي بسحب تلك الألعاب الترفيهية والسماح لهم باللعب واستكشاف عالم الألوان الخاص أثناء تعلم الحروف الهجائية والأرقام.

5) ) كتب ملونة

ما مدى اهتمامك بإعطاء لمسة عصرية للتعلم التقليدي! اطلبي من طفلك أن يجمع الأشياء من اللون نفسه، ثم اطلبي منه أن يرسمها في دفتر صور ملون، يمكنك حتى التقاط الصور الخاصة بالكائنات باللون نفسه، واطلبي من طفلك أن يقوم بلصقها في كتاب «افعلها بنفسك». بالتأكيد سوف يحب طفلك رؤية هذا الكتاب المصنوع ذاتياً مراراً وتكراراً.

6) ) اللوحة باليد

يتعلم الأطفال الصغار عن طريق لمس كائنات مختلفة، والأكثر إثارة للاهتمام، بألوان مختلفة، لتعزيز مهاراتهم الحسية وإبداعهم، قومي بإشراك طفلك في لوحة الأصابع أو اليد.

7) ) تعليم الأطفال الألوان مع الطباشير الملون

احصلي على كتب التلوين، أو قدمي لطفلك بعض الأوراق الملونة مع الرسوم التوضيحية بالأبيض والأسود، واطلبي منه تلوينها بالأقلام الملونة.

8) ) الضمادات المفضلة

ابني يحب تي شيرت أحمر وبانت أزرق. كلما أشار إلى ملابسه المفضلة، أقول له دائماً إنه حتى اليوم سترتدي اللون الأحمر نفسه والبنطلون الأزرق. مع التكرار، لقد تعلم على الأقل هذين اللونين بسهولة بالغة.

9) ) اقترب من الطبيعة

الاقتراب من الطبيعة هو وسيلة أخرى جميلة لتعليم الألوان لطفلك، يمكنك تقديم ألوان الأوراق وجذع الأشجار والعشب الأخضر والفراشات الملونة والطيور المختلفة مثل البغبغان الأخضر والحمام الرمادي، وما إلى ذلك.