علماء الولايات المتحدة الأميركية يحلّون لغز ولادة الوعي في الدماغ

تمكن علماء مختبر كولد سبرينج هاربور (الولايات المتحدة الأميركية)، من حل لغز ولادة عمليات الوعي مثل الدافع والفضول والقلق والثقة في الدماغ. ويفيد موقع MedicalXpress، بأن الباحثين درسوا القشرة الأمامية المدارية للدماغ، المهمة جدا في اتخاذ القرار كما عند البشر، كذلك عند الحيوانات.ولاحظ علماء الجملة العصبية خلال مراقبتهم نشاط 485 خلية عصبية في دماغ ثلاثة جرذان كان عليها حل مشكلة، للحصول على مكافأة، واستخدم العلماء طرقا تعليمية آلية معقدة من أجل تحديد الخلايا العصبية النشطة عندما يكون الجرذ واثقا من صحة القرار الذي اتخذه، أو ينتظر مكافأة بمقاس محدد.

واتضح للعلماء أن الخلايا العصبية للقشرة الأمامية المدارية للدماغ، تشكل عدة مجموعات وظيفية، كل مجموعة منها تسهم في عملية نفسية فسيولوجية معينة، فمثلا تساهم في تشكل الثقة في القرار المتخذ أو في حجم المكافأة المنتظرة.

واتضح للباحثين أن المجموعات الوظيفية للخلايا العصبية، تحددها البنية التشريحية للشبكات العصبية، ووفقا للعلماء، تحديد هذه المجموعات وبنيتها يمكن أن يفيد في علاج الأمراض النفسية والعصبية مثل الاكتئاب ومرض الشلل الرعاش.

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