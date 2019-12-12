لكي تحمي نفسك من السرطان تناول هذا المشروب

القاهرة - لايف ستايل
يعد مرض السرطان شبحا قويا قاتلا يخشي الجميع الإصابة به وهناك بعض النباتات التى تحمي من السرطان وذلك وفقا لما توصلت له الأبحاث والدراسات العلمية، حيث اتفقت معظمها على أن الطعام والشراب يلعبان دورا كبيرا فى الوقاية من السرطان.
ووفقا لما ذكره موقع " boldsky" تحتوى القرفة على مواد تساعد فى حماية الجسم من السرطان بفضل امتلاكها خصائص مضادة للسرطان، كما تساعد القرفة في إبطاء نمو الخلايا السرطانية بل وتدميرها.
بل وتساعد القرفة فى تحسين صحة الجسم العامة بفضل الخصائص الطاردة للسموم ويساعد الكالسيوم والألياف الموجودة في القرفة على إزالة الصفراء الزائدة من القولون.
وتحارب القرفة الدهون الزائدة خاصة الأنواع السيئة والمعروفة بـ "الكوليسترول الضار" وفى نفس الوقت تمد الجسم بالدهون الجيدة المعروفة بـ "الكوليسترول المفيد ".
إذا تم تناول القرفة بانتظام ، فإن ذلك يبطل تأثير المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون عن طريق إبطاء الزيادة في نسبة السكر في الدم بعد الوجبة الغذائية.
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