تعرف علي 5 إستخدامات علاجية غير متوقعة للنعناع

النعناع واحد من أهم الأعشاب الطبيعية المعمرة والمفيدة جدًا لعلاج الكثير من الأمراض والمشاكل الصحية والجمالية. فهو يمتاز باحتوائه على العديد من المواد الكيميائية الطبيعية التي تؤثر بشكل إيجابي على الجسم وتقيه من التعرض لأي مشكلة مرضية أو حتى نفسية أو جمالية.

فهو متعدد الاستخدامات العلاجية، بالإضافة إلى أن النعناع يمتاز برائحته العطرية الرائعة ومذاقه المنعش واللذيذ. من خلال هذا المقال عزيزتي سنتعرف بشكل مفصل عن استخدامات النعناع العلاجية.



ما هي الإستخدامات العلاجية للنعناع؟

النعناع لعلاج أمراض الجهاز الهضمي

من أهم الاستخدامات العلاجية لعشبة النعناع الأخضر هو أنه يعالج جميع الامراض التي تصيب الجهاز الهضمي. فهو ملين للامعاء ومرطب للمعدة ومكافح للجراثيم والغازات التي تصيب الجهاز الهضمي، ومسكن قوي وفعال لآلام القولون العصبي. لذلك فهو يعالج حالات الإسهال والمغص ويطرد الديدان والبكتيريا التي تصيب المعدة. كما يحد من إصابة القناة الهضمية بالالتهاب. النعناع أيضًا معالج لانتفاخات البطن وحموضة المعدة ومطهرللأمعاء من البكتيريا والجراثيم. . فهو يساعد علي إفراز العصارات المعوية الهاضمة ويخفف من التشنجات المعوية الحادة.

فإذا كنتِ عزيزتي تعانين من أي مشكلة معدية أو هضمية فعليكِ بتناول شاي النعناع الاخضر مع العسل والليمون وسوف يكون الشفاء بإذن الله.



النعناع لعلاج الأنفلونزا

يتميز نبات النعناع العشبي بدوره الفائق في علاج أمراض الجهاز التنفسي المزعجة التي تصيبه، والتي من أهمها فيروس الانفلونزا الذي يهاجم الجسم بسبب ضعف الجهاز المناعي له. حيث يحتوي النعناع على نسبة كبيرة من المواد المضادة للالتهاب والبكتيريا والفطريات الضارة. لذلك فهو يعالج الانفلونزا ونزلات البرد الشديدة ويخفف كثيرا من اعراضهما. حيث أن النعناع مضاد للسعال ومهديء للكحة، ومعالج للزكام والرشح والعطس المستمر وسيلان الانف. كما أنه موسع للشعب الهوائية ويساعد على التنفس بصورة طبيعية، لأنه يعالج احتقان الانف والتهاب الحلق. لذلك إذا كنتِ ممن يعاني من الانفلونزا وأعراضها المزعجة عليكِ بإضافة أوراق النعناع إلى الشاي، أو ضعي 10 ـ 15 قطرة من زيت النعناع في ماء مغلي واستنشقي البخار لعدة مرات يوميًا.

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النعناع لعلاج آلام الأسنان

من المعروف أن النعناع يدخل في تركيب الكثير من أنواع معجون الأسنان، وهذا لأنه يعتبر من أبرز الأعشاب الطبيعية التي تحافظ على سلامة الأسنان وتعزز من صحتها. لذلك فهو يستخدم في علاج آلام الأسنان الحادة والأسنان الحساسة. حيث يتميز النعناع بقوة تأثيره على نظافة الأسنان وإزالة بقايا الطعام العالقة بين الأسنان، والتي تكون سببًا في وجود البكتيريا والجراثيم المسببة لتسوس الأسنان. كما أنه يعالج التهابات اللثة ويخفف من تورمها. ويخفف من التهابات الحنجرة واحتقان الزور والحلق. هذا فضلا عن أن النعناع يُستخدم للتخلص من رائحة الفم الكريهة. لذلك فهو يُستخدم في تركيب غسول ومعقمات الفم، كالمضمضة. إذا كنتِ تعانين عزيزتي من آلام الأسنان أو رائحة الفم الكريهة، إستخدمي زيت النعناع مع الماء الدافيء في غرغرة الفم باستمرار.



النعناع لعلاج أمراض الجلد

يعالج النعناع معظم الأمراض الجلدية المزمنة، وهذا من أهم استخدامات النعناع العلاجية. فهو يعالج الطفح الجلدي والبثور والدمامل ومرض الإكزيما والصدفية. حيث تحتوي أوراق النعناع على الكثير من المواد الملطفة والمقاومة للالتهاب الذي يصيب الجلد. كما أنه يُعد من المرطبات الطبيعية للجلد ويزيل أي آثار أو كدمات تظهر عليه. حيث يدخل النعناع في صناعة العديد من المراهم والكريمات والأدوية الطبية التي تستخدم في علاج الأمراض المتعلقة بالجلد والتي من أهمها الحكة وحساسية الجلد. يمكنكِ عزيزتي دهن قطرات من زيت النعناع على منطقة الجلد المصابة بالالتهاب والحساسية لتشعري بالتلطيف والتخفيف من الالتهاب.



النعناع لعلاج قشرة الرأس

إزالة القشرة من فروة الرأس من الاستخدامات العلاجية للنعناع. فهو يعمل على حل بعض المشاكل الصحية التي تتعلق بالجمال. لأن النعناع يحفز من تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، ويعمل على تقليل الزيوت التي تفرزها، تلك التي تسبب تكون القشرة على الراس. لذلك فإن النعناع أيضًا يعالج مشاكل الشعر الدهني ويمنع من ظهور القشرة ويلطف فروة الرأس. كما أن النعناع يحفز من نمو بصيلات الشعر ويعمل على تطويل الشعر وتنعيمه وترطيبه. كما يساهم كذلك في جعل الشعر حيوي ومنعش ولامع. لذلك يمكنكِ تدليك فروة رأسك بزيت النعناع العطري لتحصلي على شعر ناعم وخالي من القشرة.

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