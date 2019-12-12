تعرف علي بعض المصادر البروتين الصحية

البروتين هو أحد المكونات الغذائية الأساسية والمسؤولة عن العديد من الوظائف الحيوية داخل الجسم، والتي من أهمها بناء العضلات والأنسجة والخلايا.

يساعد البروتين على إنتاج الطاقة التي يحتاجها الجسم، حيث تتكون البروتينات من مجموعة من الأحماض الأمينية الأساسية والضرورية لصحة الجسم. لذلك فلا غنى عن البروتين سواء الحيواني أو النباتي لأهميته لبناءالأنسجة والعضلات. وقد جمعنا لكِ عزيزتي مجموعة من المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين الصحي. تابعينا للتعرف على أهم هذه الأطعمة.

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