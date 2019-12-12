دواء جديد لعلاج سرطان الثدي المتقدم

أعلن أطباء بأمريكا نتائج جيدة لعلاج جديد لسرطان الثدي المتقدم، بعد اختبارات أجريت لعقدين تجريبيين لدى النساء اللاتي لديهن شكل عدواني من سرطان الثدي الذي انتشر على نطاق واسع وقاوم الكثير من العلاجات السابقة.

جاء ذلك ضمن جلسات مؤتمر علمي عن سرطان الثدي بدأ في سان أنطونيو بأمريكا يوم 10 ديسمبر الجاري، وينتهي السبت.

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وذكر تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن الدواء، أنه من بين الإصابات بسرطان الثدي، فإن من 15٪ إلى 20٪ لديهم النوع "HER2"، وهو بروتين يوجد على أسطح الخلايا الخاصة بهم، مدفوعا بجين مفرط النشاط يعزز نمو السرطان.

ويتعامل الدواء الجديد "تراستوزوماب ديوكستيكان" (T-DXd) الذي تم الإعلان عنه، مع هذا البروتين، وأثبتت النتائج أنه أعطى معدل استجابة أفضل بثلاثة إلى أربعة أضعاف مما هو معتاد في هذه الحالة من سرطانات الثدي الخطيرة.

وعلى الرغم من بعض الآثار الجانبية الشديدة لهذا الدواء، فإن الدكتور إيان كروب من معهد دانا فاربر للسرطان في بوسطن ورئيس الفريق البحثي الذي قام بإجراء التجارب عليه قال: "الأمر يستحق المخاطرة لأن فائدة الدواء كبيرة جدا مع حالات كان الأمل في شفائها مفقودا".

وأنتج هذا الدواء تحت رعاية مطوري الأدوية " Daiichi Sankyo Inc" و"AstraZeneca"، وهم يسعون للحصول على موافقات رسمية في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا لتسويقه.