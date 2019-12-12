ما فائدة الصوم قبل إجراء بعض أنواع تحاليل الدم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتطلب بعض تحاليل الدم التزام الصوم والانقطاع عن الأكل والشرب قبلها، وهي التحاليل التي يأمر فيها الطبيب المختص بالتوقف عن تناول أو شرب أي شيء، ما عدا الماء، خلال الساعات التي تسبق موعد إجراء التحليل، وذلك لضمان أفضل نتيجة.

وعلق باحثون على ذلك بقولهم إنَّ الصوم قبل أنواع معينة من تحاليل الدم يحظى بأهمية لكونه يساعد في الحصول على أفضل النتائج وأكثرها دقة.

ولكِ أن تعلمي بهذا الخصوص أن الفيتامينات، المعادن، الدهون، الكربوهيدرات والبروتينات التي توجد بجميع الأطعمة والمشروبات يمكن أن تؤثر على قراءات مستويات الدم، وهو الأمر الذي يمكن أن يشوش بشكل كبير على نتائج التحاليل الخاصة بك.

ومن أبرز التحاليل التي يحتمل أن تحتاجي للصوم قبلها:

- تحليل قياس نسبة السكر في الدم.

- تحليل وظائف الكبد.

- تحليل الكولسترول.

- تحليل قياس مستويات الدهون الثلاثية.

- تحليل قياس مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة.

- تحليل قياس مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة.

- تحليل قياس قدرة الجسم على التمثيل الغذائي.

- تحليل وظائف الكلى.

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- تحيل مستوى البروتين الدهني.

ما المدة التي يجب فيها الانقطاع عن تناول الطعام؟

وعن طول المدة التي يجب التوقف فيها عن الأكل والشرب قبل موعد تحليل أو اختبار الدم، فيقول الأطباء إنها تتفاوت على حسب نوع التحليل، وأن معظمها يتطلب عدم تناول أي شيء ماعدا الماء لمدة 8 ساعات قبل التحليل، وهناك عددٌ قليلٌ من التحاليل يتطلب الصوم على مدار 12 ساعة قبل موعد التحليل، وينصح بإجراء التحليل في وقت مبكر من اليوم؛ لأن ساعات النوم تعدّ جزءًا من فترة الصوم.

ونبه الأطباء كذلك إلى عدم شرب القهوة في فترة الصوم قبل موعد إجراء التحليل؛ لأنه حتى وإن تم تناول النوع الأسود منها فإنها تتداخل بالفعل مع نتائج التحليل، وذلك لأنها تحتوي على الكافيين ومادة نباتية قابلة للذوبان؛ ما قد يجعلها تشوه نتائج التحليل، فضلاً عن أن القهوة مشروب مدر للبول، وهو ما قد يؤثر بشكل أو بآخر أيضًا.

وكذلك لا يوصى بتناول الكحوليات قبل إجراء التحاليل لاسيما تحاليل قياس وظائف الكبد ومستويات الدهون الثلاثية، وكذلك يوصى بالرجوع للطبيب بشأن ما إن كان يسمح بتدخين السجائر قبل موعد التحليل أم لا، وهو ما يجب الالتزام به لضمان أفضل النتائج.

وبخصوص شرب المياه، فأوضح الأطباء أنه لا بأس من تناول المياه قبل موعد تحليل أو اختبار الدم، ما لم يأمر الطبيب بعكس ذلك؛ وهو الأمر الذي يختلف عما يحدث عن العمليات الجراحية التي قد تتطلب التوقف عن شرب أي شيء قبل الجراحة، بما في ذلك الماء.

هل يسمح بشرب الماء قبل التحليل؟

ينصح بالاستمرار بشربها بكميات قبل موعد التحليل بـ 48 ساعة؛ لأنها تساهم في تحسين دقة النتائج.

وبالنسبة للأطفال، فمثلهم مثل البالغين، لكن يجب الرجوع لطبيب الأطفال المختص ليحدد طول المدة التي يجب أن يتوقف فيها الطفل عن الأكل والشرب. وبالنسبة للحوامل، فهناك كثير من اختبارات الدم التي يتعين عليهن القيام بها خلال فترة الحمل، وبعضها يتطلب الصوم قبل إجرائها، وينصح بالرجوع لطبيب النساء والتوليد المتابع للسيدة كي يرشدها بشأن طريقة تحضّرها لكل تحليل من هذه التحاليل.