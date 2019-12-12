تعرفي على فوائد العلاقة الحميمة في الشتاء

العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة شيء أساسي في الحياة الزوجية، ولكن أحياناً تعيقها بعض الأمور، كأجواء الطقس مثلا! قد يبدو الأمر للحظة كوميدياً بعض الشيء، ولكن دعيني أخبرك أن نساء كثيرات يواجهن مشكلة في العلاقة الحميمة أثناء الشتاء سواء هن أو أزواجهن. فنتيجة لبرودة الطقس ورغبة كل شخص في الحفاظ على دفء جسمه بالإضافة إلى خمول الشتاء، تبدأ عدد مرات العلاقة الحميمة بين الزوجين تقل شيئاً فشيئاً حتى تنعدم طوال أشهر الشتاء.

ولكن دعيني أخبرك أنك لو علمت فوائد العلاقة الجنسية في الشتاء لن تتوقفي عنها أنت وزوجك. ولكن على أي حال سنخبرك اليوم عن كل ما يخص العلاقة الجنسية في الشتاء وطريقة القيام بها والحفاظ عليها وفوائدها...

فوائد ممارسة العلاقة الجنسية في الشتاء

نعم العلاقة الجنسية لها فوائد عديدة خلال فصل الشتاء، ربما ستفاجئين فور معرفتها. لذلك تابعي معنا في النقاط التالية...

١- العلاقة الجنسية تفرز هرمون الإندروفين

يطلق على هرمون الإندروفين في كثير من الأحيان "هرمون السعادة". فهو واحداً من ضمن الهرمونات المسئولة عن شعورنا بالسعادة كهرمون السيروتونين. وخلال العلاقة الجنسية يتم تحفيز الخلايا العصبية لإفراز الإندروفين، ويصل لذروته خلال النشوة الجنسية وهذا ما يفسر الشعور بالسعادة الذي ينتاب كل من الرجل والمرأة. لذلك إن كنت مصابة بإكتئاب الشتاء أنت أو زوجك فالعلاقة الجنسية ستساعدكما على التخلص منه.

٢- العلاقة الحميمة تعزز مناعة الجسم

خلال فصل الشتاء تضعف مناعتنا كثيراً وبالتالي تتكرر إصابتها بالأنفلونزا. ولكن هل تعلمين أن العلاقة الحميمة مع زوجك قادرة على تقوية مناعتكما وحماية كلاً منكما من نزلات البرد خلال الشتاء؟

فبحسب ما كشفت مجلة "Psychology Today" عن دراسة قام بها اثنين من علماء النفس على مجموعة من الاشخاص الذين يمارسون العلاقة الحميمة من ٣ لـ ٤ مرات في الأسبوع. حيث وجد أن لعابهم يحتوي على مادة الغلوبولين المناعي (IgA) وهي مادة مضادة لنزلات البرد وتزداد كلما زاد عدد مرات ممارسة العلاقة الجنسية.

٣- العلاقة الجنسية تقلل من التوتر

في الشتاء ونتيجة لبرودة الجو تزداد احتمالية إصابتنا بالتوتر والضغط العصبي. وبما إن أغلب الدراسات أكدت أن العلاقة الجنسية تقلل من الضغط العصبي لذلك فهي علاج مثالي للتوتر الذي يصيب الغالبية خلال فصل الشتاء.

٤- الرغبة الجنسية تزداد لدى الرجال في الشتاء

نعم مثلما قرأتي تماماً. فالرجال تزداد رغبتهم الجنسية في الشتاء عن باقي فصول السنة. نتيجة لأن النساء أغلب الوقت تخفي جميع أنحاء جسدها بالملابس لتتفادى برودة الطقس، فإن الأزواج يشتاقون إليهم بشكل أكبر وهو ما يولد رغبتهم الجنسية.

كيف يمكن ممارسة العلاقة الجنسية خلال الشتاء؟

هناك بعض الحيل البسيطة التي يمكنك (رجال/نساء) القيام بها، في حال القلق من برودة الطقس أثناء ممارسة العلاقة الجنسية...

١- تناول المشروبات الدافئة قبل العلاقة الجنسية

إذا كنت أنت وزوجك تخططان لليلة رومانسية حميمة خلال الشتاء، فلماذا لا تتناولا مشروباً دافئاً قبل البدء في العلاقة الجنسية. فمثلاً، كوب من الشاي الدافئ بالنعناع سيشعركما بالدفء ويخفف من أي ضغط عصبي أو توتر.

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٢- ضعي مدفأة بغرفة النوم

يمكنك وضع المدفأة في غرفة النوم قبل وقت كافي من ممارسة العلاقة الجنسية، وتركها على درجة حرارة أقل خلال تواجدكما بالغرفة. وبهذه الطريقة ستبقى أجواء الغرفة دافئة وحميمة.

٣- جلسة مساج بزيوت دافئة

لماذا لا تمنحا أنفسكما قدر من الرفاهية قبل البدء بالعلاقة الجنسية؟ فمثلاً، قوما بجلسة مساج بزيوت دافئة ويمكن لكلاً منكما أن يفعل ذلك للآخر. وتأكدا أنكما ستشعران بالدفء والاسترخاء.

٤- حمام دافئ

بعد الانتهاء من العلاقة الجنسية لابد أنكما ستشعران ببرودة الطقس، لذلك ننصحك بأخذ حمام دافئ على الفور ثم ارتداء ملابس ثقيلة. وبهذه الطريقة ستحافظين على درجة حرارة جسمك.

أوضاع جنسية مناسبة خلال الشتاء

١- وضع الاستلقاء

رغم أن هذا يعد من الأوضاع الجنسية التقليدية ولكنه الأفضل خلال الشتاء. فكل ما على المرأة فعله هو الاستلقاء على الظهر وأن يكون الزوج من أعلى. وهنا يتمكن الرجل من بقاء الغطاء سواء كان بطانية أو شيء آخر فوق كلاكما، وبالتالي الحفاظ على الدفء.

٢- وضع زهرة اللوتس

يمكنك تجربة هذا الوضع مع زوجك خلال الشتاء. فكل ما عليكما فعله، هو أن يجلس زوجك على السرير وتجلسين على قدميه مع وضع ساقيك خلف ظهره. ومع هذا الوضع ستتمكنان من إلقاء الغطاء فوق كليكما بشكل يشبه الخيمة.

٣- المرأة في الأعلى

نعم يمكنك أن تأخذي دور القيادة في العلاقة الجنسية. فقط دعي زوجك يستلقي على ظهره مع وجودك بالأعلى، وضعي فوقك غطاء مناسب يحمي كلاكما من البرد. ويعد هذا مناسب للأيام التي يشعر بها زوجك بالكسل الشديد خلال الشتاء.

٤- وضع الدب

يعد هذا من أكثر الأوضاع الجنسية الملائمة لفصل الشتاء. ففيه يقوم الزوجين باحتضان بعضهما مع اليدين والساقين حول كلاً منهما الآخر. ويمكن تطبيق هذا الوضع خلال الجلوس أو الاستلقاء. ونظراً لتعانق الثنائي والتصاق جسديهما فهذا يولد شعوراً بالدفء والحرارة.

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