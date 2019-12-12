شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول الماء مع العسل بشكل يومي والان مع التفاصيل

الخميس 12 ديسمبر 2019

من المعروف أن العسل يقدم فوائد لا حصر لها لجسم الإنسان، ويساعد على الشفاء من أمراض عديدة، من خلال تعزيز مناعة الجسم ومحاربة العوامل المسببة للأمراض.



وينصح العديد من الأطباء والمختصين بالتغذية بتناول كوب من الماء المخلوط بالعسل الطبيعي بشكل يومي، لما لهذه العادة من فوائد كبيرة على الجسم.

وفيما يلي أهم هذه الفوائد التي تدفعك للمواظبة على تناول كوب من الماء مع العسل بحسب موقع لايف هاك الإلكتروني:

1- التخلص من غازات البطن

يعاني الكثيرون من غازات البطن التي تسبب الضيق والإحراج في المحيط الاجتماعي، ويمكن التخلص من هذه المشكلة عن طريق تناول العسل مع الماء بشكل يومي.

2- تعزيز مناعة الجسم

يمتلك العسل خصائص عديدة تساعد على تعزيز نظام المناعة في الجسم، حيث يحتوي على نسب عالية من الفيتامينات والأنزيمات والمعادن، التي تساعد على قتل الجراثيم والبكتيريا الضارة.

3- التخلص من سموم الجسم

يقول المختصون إن العسل مع الماء الدافىء من أفضل الخلطات التي تساعد على تخليص الجسم من السموم، وللحصول على نتائج أفضل يمكن إضافة عصرة من الليمون تساعد على زيادة التبول.

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4- تنظيف البشرة

يحتوي العسل على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، والتي تلعب دوراً هاماً في قتل الجراثيم، مما يساعد على بقاء البشرة نظيفة ونقية طوال الوقت.

5- خسارة الوزن

يعتقد البعض أن العسل يمكن أن يسبب زيادة الوزن نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات، إلا أن هذه السكريات طبيعية وتختلف عن الموجودة في السكر الأبيض، ويمكن أن يشكل العسل بديلاً صحياً لتحضير الحلويات وأطباق الطعام الحلوة دون الخوف من زيادة الوزن.

6- علاج التهاب الحلق

سبب آخر يدفعك لتناول كوب من الماء الدافىء مع العسل في الشتاء، فهو يساعد على التخلص من أعراض التهاب الحلق، ويشكل علاجاً طبيعياً لالتهابات الجهاز التنفسي خلال الأيام الباردة.

7- تنظيم مستويات سكر الدم

كما ذكرنا سابقاً يحتوي العسل على سكريات طبيعية تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وتجنب الإصابة بمرض السكري، كما يمكن أن يلعب دوراً هاماً في تخفيض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

8- الوقاية من أمراض القلب

نظراً لاحتواء العسل على مركبات الفلافونيد والمواد المضادة للأكسدة، فهو علاج فعال يساعد على الوقاية من أمراض القلب، بالإضافة إلى إبطاء عملية أكسدة الكوليسترول الضار في جسم الإنسان.